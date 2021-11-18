Протокол NEAR активировал шардинг сети

Команда протокола NEAR запустила решение Simple Nightshade в качестве первого шага к полностью сегментированному и масштабируемому блокчейну.

https://twitter.com/NEARProtocol/status/1460248482766372865

Шардинг заложен в дизайн протокола, однако при подготовке к запуску основной сети в 2020 году в NEAR решили что в его имплементации на тот момент не было смысла, уточнили разработчики.

Согласно блогу, с тех пор количество ежедневных транзакций выросло до 300 000. Команда проекта ожидает, что в ближайшие месяцы это число будет только увеличиваться с появлением новых проектов, основанных на протоколе.

"Хотя в настоящее время сеть по-прежнему использует только 13% от общей емкости, мы решили начать переход к шардингу прямо сейчас, чтобы избежать неприятных сюрпризов и обеспечить поддержку всех приложений NEAR", — говорится в заявлении.

Simple Nightshade является начальной фазой перехода. После ее развертывания проверка состояния в сети разделена на четыре шарда. Однако в подтверждении блоков по-прежнему участвуют все валидаторы.

Также создан механизм дальнейшего деления шардов, что позволит линейно масштабировать протокол.

Предполагается, что Simple Nightshade уже значительно увеличит пропускную способность сети.

В начале 2022 года команда планирует провести следующий этап, в ходе которого часть валидаторов начнет работать в конкретном шарде. При этом они получат возможность использовать менее производительное и недорогое оборудование.

После реализации следующей фазы отпадет необходимость в каких-либо валидаторах для отслеживания всех шардов. Сеть станет полностью сегментированной, но с фиксированным количеством фрагментов. Этот этап планируется завершить в третьем квартале 2022 года.

В ходе заключительной фазы перехода команда протокола намерена создать возможность динамически разделять и объединять шарды в зависимости от загрузки сети.

"Это сделает NEAR почти бесконечно масштабируемым и устойчивым к краткосрочным всплескам использования", — заявили разработчики.

Последний этап они рассчитывают завершить в четвертом квартале 2022 года.

https://forklog.com/chto-takoe-near-protocol/

Напомним, в октябре команда NEAR запустила фонд в размере $800 млн для финансирования разработчиков и отдельных проектов в экосистеме в виде грантов.