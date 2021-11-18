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Размер пособия по безработице увеличат в 2022 году

Размер пособия по безработице увеличат в 2022 году

Размер пособия по безработице увеличат в 2022 году, оно утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2021 года. С учетом районных коэффициентов в Иркутской области максимальная величина пособия по безработице в первые три месяца шестимесячного периода выплаты составит в южных районах Иркутской области — 15 350,4 рубля, в северных районах Иркутской области — 16 629,6 рубля.

В следующие три месяца шестимесячного периода выплаты: в южных районах Иркутской области — 6 000 рублей, в северных районах Иркутской области — 6 500 рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Размер минимальной величины пособия по безработице в 2021 году в южных районах Иркутской области будет равен 1 800 рублей, в северных районах Иркутской области — 1 950 рублей. Период выплаты пособия по безработице в размере минимальной величины составит три месяца.

Максимальное пособие назначается гражданам, которые постоянно работали и потеряли трудовой доход. Минимальное же пособие назначается тем, кто или прежде не работал, или не работал длительное время, или был уволен за виновные действия. При прохождении переобучения по направлению службы занятости выплата пособия по безработице сохраняется.

Сейчас действует новый порядок регистрации безработных. Подать заявление о постановке на учет в качестве безработного и оформить пособие по безработице можно через Единую цифровую платформу в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России».

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По материалам: irk

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