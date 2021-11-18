Разработчики Halo Infinite анонсировали изменения системы прогресса и «обнуление»





В начале этой недели стал доступен мультиплеер Halo Infinite. Пока игра находится в стадии бета-версии, но разработчики отмечали, что весь достигнутый прогресс будет перенесен в релизную версию проекта. Но, похоже, в ближайшее время все же произойдет обнуление некоторого достигнутого прогресса.

Разработчики из 343 Industries услышали игроков, которые жаловались на медленное прогрессирование в Halo Infinite. Они объявили об изменениях, которые планируют применить позже на этой неделе. Вот основные тезисы:

В боевой пропуск добавят испытание «Сыграть одну игру». За него игроки получат опыт вне зависимости от выставленных параметров матча.Ускорить прогресс планируется за счет корректировки еженедельных испытаний (снизив их сложность по отзывам игроков). Чтобы эти изменения вступили в силу, разработчикам придется сбросить достигнутый игроками прогресс испытаний. В качестве компенсации разработчики с 23 по 30 ноября всем вошедшим в игру раздадут забрало для шлема Sigil Mark VII.Некоторые испытания, которые игроки раскритиковали, уберут.Продолжительность бустов 2XP увеличится до 1 часа (ранее было 30 минут).

Как отмечают разработчики, это только первый шаг по развитию системы прогресса в Halo Infinite.

Halo Infinite

ЛЕГЕНДАРНАЯ СЕТЕВАЯ ИГРА — ДАРОМ. Знаменитые сетевые сражения Halo стали ещё лучше и теперь доступы бесплатно! Регулярные сезонные обновле…

Перейти в Microsoft Store