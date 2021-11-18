Разрушаем популярные стереотипы о Львах

Вадим Карасев

Стереотипное мышление никому не идет на пользу. Важно избавляться от него как можно скорее. Пришло время узнать о самых распространенных клише относительно Львов.

Ранее мы уже рассказывали про стереотипы о Раках, Близнецах, Овнах и Тельцах. Про Львов существует огромное количество стереотипных мнений, но сейчас вы узнаете, что из услышанного вами — чистая ложь.

Львы обожают внимание

Они обожают получать комплименты и нравиться людям, но им категорически не нравится быть окруженными со всех сторон людьми, которые их боготворят. Львы ценят, когда им делают комплименты близкие люди и любимый человек, а не все вокруг.

Эти люди обожают скандалить

Львам не нравится ругаться, но они не привыкли сразу менять свое мнение. Им нужны доказательства, благодаря которым вы смогли бы их переубедить. Из-за их неуступчивости складывается впечатление о том, что им очень нравится ругаться и спорить, но это совсем не так.

Львы проявляют в любви отстраненность

Если они встречаются с кем-то, но человек им нравится не во всем, то они действительно могут вести себя холодно. Если же они влюблены, то этого никогда не случится. Львы — очень мягкие, добрые и нежные люди, которые отстраняются от своих близких крайне редко.

Львы — эгоисты

Да, они думают о себе, но только в очень важных жизненных вопросах. Что касается повседневных дел и задач, то они довольно часто идут людям на уступки и протягивают руку помощи. Также они эгоистичны относительно счастья своей семьи. Они не упустят возможности сделать жизнь своих близких лучше, даже если придется кого-то расстроить.

Львы — это крайне высокомерные люди

Нет, это не так. Они смотрят свысока на окружающих только в том случае, если это заслуженно. Они трудяги и не воспринимают всерьез тех, кому достается все легко. Львы очень часто рассуждают так: «Я не хуже других». Представители данного Знака не считают себя центром Вселенной, как многим ошибочно кажется.

Львы обожают драму

Им очень тяжело дается любой спор, любая проблема в отношениях или в семье. Львы поистине счастливы, когда не нужно выяснять, кто прав, а кто виноват.