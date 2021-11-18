Рисуем счастье: эффективная техника позитивного мышления и визуализации

Вадим Карасев

Существует множество техник развития позитивного мышления. Рисование — отличный способ научиться визуализировать то, чего вы хотите и к чему вы стремитесь.

Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали вам о том, как можно программировать свое мышление на лучшую жизнь. Оказывается, в этом плане очень полезной может быть методика, описанная далее. Она может использоваться как в роли вспомогательной, так и в качестве основной.

Шаг первый: рисование

Для начала вам необходимо нарисовать то, о чем вы мечтаете. Совсем не обязательно уметь рисовать. Вам нужно лишь перенести свою мечту на бумагу, чтобы она материализовалась. Сразу важно отметить, что рисунок должен быть большим. Далее вы узнаете, почему.

Не страшно, если ваш рисунок будет не очень красивым. Важно, чтобы вы вложили в него свою энергию. Представьте себе то, чего вы сейчас хотите больше всего от жизни. Например, если это желание построить дом — рисуем дом. Если это поиски любви — изображаем идеального человека. Ваши огрехи и отсутствие реализма компенсируется следующим шагом.

Шаг второй: оживление рисунка

Это похоже на медитацию, но с тем отличием, что она будет осязательной. Например, вы нарисовали дом. Вы желаете построить его для себя и своей семьи. поэтому наверняка понимаете, какой должна быть крыша, окна, материалы, размеры.

Потрогайте крышу, закройте глаза и представьте её в реальности, как будто вы трогаете реальную крышу реального дома. Потом потрогайте стены, которые будут каменными или деревянными. Представляйте это себе как можно чаще. Повторяйте процесс хотя бы раз в день. Ежедневные занятия визуализацией дают ощутимый эффект, помогают настроиться на позитивное мышление.

Если это будет новая работа, нарисуйте здание, офис, рабочее место и так далее. Вы можете нарисовать все, что душе угодно. Главное, чтобы вы этого действительно очень хотели. Правда в том, что это работает только у тех, кто не ждет мгновенных результатов. Визуализация не дает вам что-то материальное. Она помогает обрести уверенность в том, что это реально.

Важный совет: если вам тяжело нарисовать картину своего желаемого будущего сразу целиком, вы можете рисовать ее по отдельности. В некоторых случаях так будет даже лучше, поскольку вы сможете проработать каждый аспект своей мечты, визуализируя её по кирпичику.

Также эта техника может помочь вам в привлечении хорошего настроения. Каждый раз, когда мы рисуем что-то доброе и красивое, пусть у нас и получается не лучшим образом, мы повышаем свое настроение. Когда мы рисуем свои мечты и медитируем, мы быстрее достигаем целей, что тоже повышает нам настроение и делает нас счастливее.