Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Рисуем счастье: эффективная техника позитивного мышления и визуализации

Рисуем счастье: эффективная техника позитивного мышления и визуализации

Существует множество техник развития позитивного мышления. Рисование — отличный способ научиться визуализировать то, чего вы хотите и к чему вы стремитесь.


Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали вам о том, как можно программировать свое мышление на лучшую жизнь. Оказывается, в этом плане очень полезной может быть методика, описанная далее. Она может использоваться как в роли вспомогательной, так и в качестве основной.

Шаг первый: рисование

Для начала вам необходимо нарисовать то, о чем вы мечтаете. Совсем не обязательно уметь рисовать. Вам нужно лишь перенести свою мечту на бумагу, чтобы она материализовалась. Сразу важно отметить, что рисунок должен быть большим. Далее вы узнаете, почему.

Не страшно, если ваш рисунок будет не очень красивым. Важно, чтобы вы вложили в него свою энергию. Представьте себе то, чего вы сейчас хотите больше всего от жизни. Например, если это желание построить дом — рисуем дом. Если это поиски любви — изображаем идеального человека. Ваши огрехи и отсутствие реализма компенсируется следующим шагом.

Шаг второй: оживление рисунка


Это похоже на медитацию, но с тем отличием, что она будет осязательной. Например, вы нарисовали дом. Вы желаете построить его для себя и своей семьи. поэтому наверняка понимаете, какой должна быть крыша, окна, материалы, размеры.

Потрогайте крышу, закройте глаза и представьте её в реальности, как будто вы трогаете реальную крышу реального дома. Потом потрогайте стены, которые будут каменными или деревянными. Представляйте это себе как можно чаще. Повторяйте процесс хотя бы раз в день. Ежедневные занятия визуализацией дают ощутимый эффект, помогают настроиться на позитивное мышление.

Если это будет новая работа, нарисуйте здание, офис, рабочее место и так далее. Вы можете нарисовать все, что душе угодно. Главное, чтобы вы этого действительно очень хотели. Правда в том, что это работает только у тех, кто не ждет мгновенных результатов. Визуализация не дает вам что-то материальное. Она помогает обрести уверенность в том, что это реально.

Важный совет: если вам тяжело нарисовать картину своего желаемого будущего сразу целиком, вы можете рисовать ее по отдельности. В некоторых случаях так будет даже лучше, поскольку вы сможете проработать каждый аспект своей мечты, визуализируя её по кирпичику.

Также эта техника может помочь вам в привлечении хорошего настроения. Каждый раз, когда мы рисуем что-то доброе и красивое, пусть у нас и получается не лучшим образом, мы повышаем свое настроение. Когда мы рисуем свои мечты и медитируем, мы быстрее достигаем целей, что тоже повышает нам настроение и делает нас счастливее.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

В Швейцарии археологи исследуют место битвы между римлянами и ретами
В Швейцарии археологи исследуют место битвы между римлянами и ретами
Официально: Релиз PRAGMATA перенесли на 2023 год
Официально: Релиз PRAGMATA перенесли на 2023 год
Разработчики Halo Infinite анонсировали изменения системы прогресса и «обнуление»
Разработчики Halo Infinite анонсировали изменения системы прогресса и
Следующее обновление мира Microsoft Flight Simulator улучшит Австралию
Следующее обновление мира Microsoft Flight Simulator улучшит Австралию
Microsoft работает над проблемой с батарейкой CMOS на Xbox
Microsoft работает над проблемой с батарейкой CMOS на Xbox
Как графически улучшили кампанию Halo Infinite за год – эксклюзивное сравнение от Game Informer
Как графически улучшили кампанию Halo Infinite за год – эксклюзивное
Microsoft готовит к релизу бандл Xbox Series S – Fortnite & Rocket League
Microsoft готовит к релизу бандл Xbox Series S – Fortnite &
Лунный день сегодня 18 ноября 2021 года
Лунный день сегодня 18 ноября 2021 года
Рисуем счастье: эффективная техника позитивного мышления и визуализации
Рисуем счастье: эффективная техника позитивного мышления и
Майнинг-пул Foundry вышел в лидеры по хешрейту
Майнинг-пул Foundry вышел в лидеры по хешрейту
Продажи чипов Nvidia для майнинга рухнули на 60% по итогам третьего квартала
Продажи чипов Nvidia для майнинга рухнули на 60% по итогам третьего
21Shares запустит ETP на основе Polygon, Avalanche и Algorand
21Shares запустит ETP на основе Polygon, Avalanche и Algorand

Топ на сегодня

Павел Прилучный принял участие в эротических съемках
Павел Прилучный принял участие в эротических съемках
Стиль зумеров и тиктокеров: образ няши, платья и маникюр — как одевается Даня Милохин, главный гендерный бунтарь тиктока
Стиль зумеров и тиктокеров: образ няши, платья и маникюр — как
Лунный день сегодня 17 ноября 2021 года
Лунный день сегодня 17 ноября 2021 года
В школы Нижегородской области поступили 137 новых школьных автобусов
В школы Нижегородской области поступили 137 новых школьных автобусов
Дмитрий Тарасов рассказал о сексе после родов
Дмитрий Тарасов рассказал о сексе после родов

Еще по теме

Ловушки позитивного мышления: когда оно не работает и что с этим делать
Как программировать свое мышление на лучшую жизнь
Как правильно загадывать желания на любовь, чтобы они сбывались
«Нарисуй свою жизнь»: практика, которая исполняет все желания