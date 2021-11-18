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Роскачество обнаружило небезопасные одеяла на российском рынке

Роскачество обнаружило небезопасные одеяла на российском рынке

10:33  Автор: Юлия Катенёва



Роскачество выявило превышение уровня токсичности у пуховых одеял нескольких торговых марок. Кроме того, производители могут комбинировать заявленный на этикетке гусиный пух с более дешевым наполнителем — утиным. Такие выводы содержатся в исследовании института по показателям безопасности, качества и достоверности маркировки среди 18 торговых марок, представленных на российском рынке.

Так, Роскачество исследовало одеяла из гусиного пуза и пера, произведенные в России, Швеции и Австрии, стоимостью от 5 до 33 тысячи рублей. В результате выявлено нарушение требований ТР ТС 017/2011 по токсичности — у одеял ТМ AlViTek, Askona, Ikea, говорится в отчете.

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Кроме того, одеялах 12 марок обнаружены пылевые клещи, но только фрагментарно. К счастью, живых паразитов не выявлено, говорится в сообщении. Однако, и фрагменты клещей могут быть опасны для аллергиков.

9 торговых марок из 18 вместо обещанного гусиного пуха или пера используют в качестве наполнителя комбинацию гусиного пуха с утиным, или полностью подменяют утиным. 15 торговых марок используют в наполнителе перья, при заявленном составе — 100 процентный пух.  «Часто производитель добавляет вместо утеплителя шлейс   - рубленое перо, которое относится к «прочим элементам», а не к перу», — отмечает Роскачество. Этикетка оказалась правдивой только у одеял трех марок, резюмируют в Институте.

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Одеяла двух торговых марок имеют отчетливый запах, что также нарушает технический регламент. Три торговые марки указывают в маркировке неверные размеры. 

Еще один вывод Роскачества касается показателя, который в настоящий момент не нормируется в России. Так, у товаров 12 торговых марок оказались слишком грязные пух и перья. «О том, что перья не промыли как следует перед тем, как положить в чехол, рассказал международный показатель мутности», — сообщает институт.


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Претендентов на российский Знак качества по итогам исследования 2021 года в этой категории не оказалось, резюмируют в Роскачестве. «Мало того, ни одно из одеял не соответствует обязательным требованиям законодательства. Поэтому в рейтинге нет товаров с оценками выше трех баллов», — заключили эксперты.



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По материалам: pnp.ru

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