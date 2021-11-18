Самые страшные аварии на гоночных трассах

1903 год. Гонка Париж — МадридНачало столетия — расцвет гоночного движения. Автопробег, в котором участвовали 216 автомобилей и 59 мотоциклов. Заезды проходили прямо по городским улочкам. А зрители располагались прямо по обочинам, и заворожённо провожали взглядами несущиеся мимо автомобили. Желая рассмотреть болиды получше, зрители то и дело пересекали улицы и меняли свои локации. Именно поэтому в первый гоночный день под колёса автомобилей попало несколько человек. Погиб в этой гонке и знаменитый Марсель Рено. Гонку закрыли сразу же после старта.1928 год. Гран-при ИталииНа ещё сравнительно новой трассе стадиона Monza произошла одна из крупнейших аварий. При прохождении очередного круга гонщик Матерацци, чей спидометр указывал двести километров в час, не смог удержать машину. Болид перевернулся несколько раз и угодил в трибуну со зрителями. Вместе с ним погибло семнадцать человек, наблюдавших за гонкой.1955 год. Гонка «24 часа Ле-Мана»В середине пятидесятых во время одной из гонок Пьер Левег пытаясь избежать столкновения с другим болидом, на полной скорости влетел в насыпь. Автомобиль подкинуло, и он упал прямо на трибуну. Возникший пожар и многочисленные обломки болида унесли за собой жизни 82 человек. После этого инцидента компания Mercedes на долгие годы прекратила своё участие в таких гонках.1957 год. Гонка «Милле Милья»Гонщик команды Ferarri Альфонсо де Портаго мчался с огромной скоростью по прямому отрезку трассы. Скорее всего, из-за взрыва колеса болид повело в сторону. Гонщик не смог удержать автомобиль и вылетел с трассы, проносясь прямо по зрителям. В аварии погиб сам гонщик, его штурман, а также одиннадцать зрителей. Виновниками в трагедии обвинили членов команды Ferarri. Желая сэкономить драгоценное в гонке время, они вовремя не заменили колеса.После этой аварии на трассе проводились только гонки, в которых был лимит по скорости. А позже гонку «Милле Милья» перестали устраивать окончательно.1961 год. Гран-при ИталииЕщё один инцидент, произошедший на стадионе Monza. После реконструкции стадиона у трассы образовался новый отрезок в виде крутого и длинного поворота. В народе его прозвали «Параболикой». Подъезжая к «Параболике» пилот Вольфганг фон Трипс влетел в болид другого гонщика. От этого его автомобиль подкинуло в воздух, сам фон Трипс вылетел из болида. Автомобиль угодил в толпу зрителей.1964 год. Гонка «500 миль Индианаполиса»Гонка даже не успела толком начаться, когда новичок Дейв Макдональд при прохождении пятого круга на огромной скорости въехал в заграждение из бетона. Из-за случившейся аварии болид гонщика загорелся. Огромный столб чёрного дыма заставил многих участников проходить этот отрезок вслепую. В результате чего инцидент с Макдональдом разросся в масштабную аварию, в которой погиб ещё один гонщик, а пятеро других серьёзно пострадали. Но самое абсурдное в этой ситуации то, что гонку остановили, а затем через несколько часов вновь продолжили.1977 год. Гран-при «Формулы-1»Ренцо Дзорци остановил свой болид во время заезда из-за проблем с техническим оснащением. К нему на помощь выбежали двое спасателей. Янсен ван Вуурен студент девятнадцати лет нёс в руках огнетушитель. Не успев перебежать дорогу, он был сбит болидом Тома Прайса. От столкновения юный пожарный погиб моментально. А вот вылетевший из его рук огнетушитель угодил прямо Прайсу в голову. Гонщик от удара скончался моментально. Однако самое примечательное то, что автомобиль Прайса с уже мёртвым гонщиком, войдя в ближайший поворот, врезался в оградительные щиты.1978 год. Гран-при ИталииРекордная по количеству автомобилей авария. Из-за того, что красные сигналы стартового светофора были выключены до того, как все автомобили заняли свои позиции перед стартом и произошло массовое столкновение. Пострадало в общей сложности одиннадцать болидов. Ронни Петерсон на своём Lotus влетел в болид соперника. Удар был таким сильным, что его отнесло в отбойник, где автомобиль загорелся. Ронни хоть и был извлечён из горящей машины следующим утром он скончался в больничной палате.1982 год. Гран-при «Формулы-1»Пилот из Франции по имени Жиль Вильнёв, пытаясь войти в поворот, задел болид соперника. Из-за этого его автомобиль несколько раз опрокинулся и рухнул на трассу. Сам гонщик вылетел из болида и при приземлении сломал позвоночник. Из-за травмы он и скончался.2008 год. Квалификация чемпионата NHRAРазвив скорость в почти пять сотен километров в час двигатель драгстера, которым управлял 46-летний Скотт Калитта загорелся. Пламя моментально охватило весь автомобиль целиком. Парашюты для торможения, с помощью которых можно было хоть как-то скинуть скорость сгорели. Автомобиль на огромной скорости вылетел на гравий и врезался в бетонную стену. Пилота хоть и успели достать из горящего автомобиля, но он всё же скончался в больнице от огромного количества травм. У Калитты остались жена и двое сыновей.