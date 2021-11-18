Сергей Безруков появился на премьере спектакля со всей семьей

Актер и худрук Московского Губернского театра, Сергей Безруков пришел на премьеру спектакля в своем театре с женой и тремя детьми. Известный актер и певец Сергей Безруков вместе с женой Анной Матисон растит троих наследников. Их дочери Маше 5 лет, старшему сыну Степану скоро исполнится 3 года, а младшему Василию 3 месяца. Звездная семья в полном составе вышла в свет.Сергей Безруков и Анна Матисон Московский Губернский театр представил спектакль «Казанова. Ars Vivendi», где главную роль исполнил Сергей Безруков. Артист стал режиссером этого проекта. Анна Матисон трудилась вместе с мужем.Сергей Безруков с сыном Степаном «Мои самые дорогие на премьере «КАЗАНОВА.ARS VIVENDI” …….. Спасибо Анечке как художнику-постановщику и художнику по костюмам! После «ДЯДИ ВАНИ» наша вторая совместная работа!✊✊✊🙏🙏🙏 А это наши дети. Все трое были с нами!💪💪💪» — рассказал Безруков.Сергей Безруков с дочерью Машей «Сергей, какая у вас милая семья!!! Я Желаю вам счастья на долгие годы ❤️», «Дети просто чудесные❤️🙌🔥 А папа большой молодец 🙌», «Шикарная пара и детки любви❤️❤️❤️», «Была на Вашей премьере!!! 👏👏👏Это грандиозно!!! Отбила ладоши! Вы Супер!!!👏», «Ради этого стоит жить. Мира, добра, любви и гармонии в семье», — откликнулись поклонники в Instagram. Напомним, у Безруква есть еще внебрачные дети. И он практически ничего о них не рассказывает. По данным СМИ, девочка Александра появилась на свет в 2008 году, а мальчик Иван — в 2011-м. Сейчас они живут в Лондоне. Сергей Безруков признался, что никогда не забывал о дочери и сыне. И с самого их рождения актер содержит детей.