Следующее обновление мира Microsoft Flight Simulator улучшит Австралию





Создатели Microsoft Flight Simulator анонсировали седьмое обновление в рамках World Update. Они сообщили, что с седьмым обновлением мира игроков ждет улучшение Австралии. Запланировано, что релиз обновления состоится 25 января 2022 года.

Вместе с седьмым обновлением мира, разработчики намерены выпустить новый самолет — Fokker F.VIIb / 3m «Южный крест». Именно на таком самолете австралийский летчик Чарльз Кингсфорд Смит в 1928 году перелетел Тихий Океан, став первым летчиком с таким достижением.

Напомним, что в рамках обновлений World Update разработчики улучшают конкретные регионы. Как отметила студия Asobo, в World Update VII будет улучшено больше городов, чем когда-либо прежде, с прошлым обновлениями. Шестой апдейт, который вышел в начале сентября, был сконцентрирован на улучшении Германии, Австрии и Швейцарии.

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