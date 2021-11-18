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СМИ: ФСБ обыскала офис биткоин-обменника в Санкт-Петербурге

СМИ: ФСБ обыскала офис биткоин-обменника в Санкт-Петербурге


17 ноября сотрудники ФСБ Санкт-Петербурга провели обыск в бизнес-центре «Сенатор», где располагается офис неназванного криптовалютного обменника. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на очевидцев.


По их информации, визит силовиков состоялся в рамках уголовного производства по факту обналичивания криптовалюты на общую сумму около 1,5 млрд рублей. Речь якобы идет о 171 статье УК РФ "Незаконное предпринимательство".


Аналогичные мероприятия по этому же делу проходят в Москве, утверждают СМИ.


На время проведения обыска доступ арендаторов в бизнес-центр был заблокирован.


Ведомство не делало официальных заявлений на этот счет. 


Напомним, в октябре ФСБ РФ выпустила проект приказа о расширении полномочий сотрудников ведомства, которые позволят им в том числе направлять запросы операторам информационных систем по выпуску цифровых финансовых активов.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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