СМИ узнали о планах OpenSea получить оценку в $10 млрд по итогам инвестраунда

Маркетплейс невзаимозаменяемых токенов (NFT) OpenSea рассчитывает получить оценку в $10 млрд по итогам нового раунда финансирования. Об этом пишет The Information со ссылкой на источники.

Оценки базируются на взрывном росте объемов торгов на платформе. По итогам августа они превысили $3 млрд.

Согласно DappRadar, за всю историю показатель преодолел уровень в $11 млрд.

В июле NFT-маркетплейс оценили в $1,5 млрд.

Напомним, в ноябре суточные продажи на OpenSea удвоились благодаря всплеску интереса к Bored Ape Yacht Club.

Ранее OpenSea уволил сотрудника, уличенного в инсайдерской торговле. Однако CEO Дэвин Финзер отказался давать такую трактовку его действиям.



