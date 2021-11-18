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СМИ узнали о планах OpenSea получить оценку в $10 млрд по итогам инвестраунда

СМИ узнали о планах OpenSea получить оценку в $10 млрд по итогам инвестраунда


Маркетплейс невзаимозаменяемых токенов (NFT) OpenSea рассчитывает получить оценку в $10 млрд по итогам нового раунда финансирования. Об этом пишет The Information со ссылкой на источники.


Оценки базируются на взрывном росте объемов торгов на платформе. По итогам  августа они превысили $3 млрд.


Согласно DappRadar, за всю историю показатель преодолел уровень в $11 млрд.


В июле NFT-маркетплейс оценили в $1,5 млрд.


Напомним, в ноябре суточные продажи на OpenSea удвоились благодаря всплеску интереса к Bored Ape Yacht Club.


Ранее OpenSea уволил сотрудника, уличенного в инсайдерской торговле. Однако CEO Дэвин Финзер отказался давать такую трактовку его действиям.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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