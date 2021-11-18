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Социальное партнерство расширяет возможности дополнительного образования

Социальное партнерство расширяет возможности дополнительного образования

Постоянный поиск бизнес-партнеров и социальных партнеров для реализации проектов в дополнительном образовании расширяет возможности учреждений и помогает создавать программы, привлекательные для современных детей. Об этом в ходе онлайн-программы «Образовательная среда» рассказала Ольга Масленникова, абсолютный победитель Всероссийского конкурса профмастерства работников сферы допобразования «Сердце отдаю детям – 2019», директор по развитию Музея-макета «Петровская Акватория».

По мнению эксперта, пересечение компетенций педагогов учреждений дополнительного образования детей и социальных партнеров в качестве наставников позволяет более качественно достигать одой из основных целей федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» – способствовать гармоничному развитию каждого российского школьника, где бы он ни жил.

«Сотрудничество с наставниками и в гуманитарных областях, и в области различных технологий дает уникальную возможность для учреждений дополнительного образования сформировать программы или какие-то проекты по тем компетенциям, которые интересны детям прямо сейчас и которые будут востребованы и не потеряют актуальности в будущем. Это помогает решать вопрос с самоопределением ребенка, обогатить его в раннем возрасте практическими знаниями и навыками», – отмечает эксперт.

Ольга Масленникова также посоветовала родителям искать для детей неординарные программы в системе дополнительного образования, которые реализуются вместе с партнерами-наставниками.

«Такой опыт обогащает ребенка, поддерживает его любознательность. В некоторых программах используется такой формат обучения, как «ученик обучает ученика». Это тоже полноценная система наставничества, в которой детям нравится получать знания, которые им передает сверстник», – отметил специалист. 
# Общество
По материалам: edu.ru

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