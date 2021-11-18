Социальное партнерство расширяет возможности дополнительного образования
Постоянный поиск бизнес-партнеров и социальных партнеров для реализации проектов в дополнительном образовании расширяет возможности учреждений и помогает создавать программы, привлекательные для современных детей. Об этом в ходе онлайн-программы «Образовательная среда» рассказала Ольга Масленникова, абсолютный победитель Всероссийского конкурса профмастерства работников сферы допобразования «Сердце отдаю детям – 2019», директор по развитию Музея-макета «Петровская Акватория».
По мнению эксперта, пересечение компетенций педагогов учреждений дополнительного образования детей и социальных партнеров в качестве наставников позволяет более качественно достигать одой из основных целей федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» – способствовать гармоничному развитию каждого российского школьника, где бы он ни жил.
Ольга Масленникова также посоветовала родителям искать для детей неординарные программы в системе дополнительного образования, которые реализуются вместе с партнерами-наставниками.