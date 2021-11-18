Состоялся анонс MultiVersus – игра будет условно-бесплатной, список персонажей
Сегодня, 18:45
Несколько месяцев ходили слухи о существовании игры MultiVersus, и теперь она официально анонсирована. Точной даты релиза пока нет – сказано, что игра выйдет в 2022 году на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC. Заявлена поддержка кроссплатформенного мультиплеера.
MultiVersus – это условно-бесплатный файтинг от Warner Bros, в котором будут сражаться персонажи DC и различных известных франшиз. Вот список подтвержденных на данный момент персонажей:
Batman (DC)
Superman (DC)
Wonder Woman (DC)
Harley Quinn (DC Coics)
Shaggy (Скуби-Ду)
Bugs Bunny (Looney Tunes)
Arya Stark (Игра престолов)
Tom and Jerry (Том и Джерри)
Jake the Dog (Время приключений)
Finn the Human (Время приключений)
Steven Universe (Вселенная Стивена)
Garnet (Вселенная Стивена)
Reindog (оригинальный персонаж)
У каждого персонажа в игре будут свои уникальные приемы. В игре будут сражения 2 на 2 (на них делается основной упор), 4 на 4 и 1 на 1.
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По материалам: newxboxone