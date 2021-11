Состоялся анонс MultiVersus – игра будет условно-бесплатной, список персонажей





Несколько месяцев ходили слухи о существовании игры MultiVersus, и теперь она официально анонсирована. Точной даты релиза пока нет – сказано, что игра выйдет в 2022 году на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC. Заявлена поддержка кроссплатформенного мультиплеера.

MultiVersus – это условно-бесплатный файтинг от Warner Bros, в котором будут сражаться персонажи DC и различных известных франшиз. Вот список подтвержденных на данный момент персонажей:

Batman (DC)Superman (DC)Wonder Woman (DC)Harley Quinn (DC Coics)Shaggy (Скуби-Ду)Bugs Bunny (Looney Tunes)Arya Stark (Игра престолов)Tom and Jerry (Том и Джерри)Jake the Dog (Время приключений)Finn the Human (Время приключений)Steven Universe (Вселенная Стивена)Garnet (Вселенная Стивена)Reindog (оригинальный персонаж)

У каждого персонажа в игре будут свои уникальные приемы. В игре будут сражения 2 на 2 (на них делается основной упор), 4 на 4 и 1 на 1.

