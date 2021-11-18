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Срок ареста сына экс-губернатора Андрея Левченко Мосгорсуд продлил на три месяца

Срок ареста сына экс-губернатора Андрея Левченко Мосгорсуд продлил на три месяца

Мосгорсуд продлил до 20 февраля срок ареста депутата Законодательного собрания Иркутской области Андрея Левченко, сына экс-губернатора региона, обвиняемого в мошенничестве на сумму свыше 55 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте Российского агентства правовой и судебной информации со ссылкой на слова его адвоката Дмитрия Аграновского.

«Андрею Левченко Мосгорсуд продлил срок содержания под стражей до 20 февраля. Будем обжаловать», — добавил адвокат. Ранее сообщалось, что суд решил продлить арест сына экс-губернатора до 20 ноября 2021 года.

Андрея Левченко задержали осенью 2020 года. Его обвиняют по уголовному делу о хищении путем мошенничества денежных средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области. По этому делу обвинения также предъявлены директору ООО «Звезда» Олегу Хамуляку, который ранее признал вину, заявив следователям, что действовал самостоятельно. Сейчас он находится под домашним арестом. По данным следствия, Левченко фактически руководил ООО «Звезда».

По версии СК, Хамуляк в октябре 2017 года предоставил министерству по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области подложные документы на участие в предварительном отборе подрядных организаций на выполнение работ по ремонту и замене лифтового оборудования и ремонту лифтовых шахт. Вместе с Андреем Левченко Олег Хамуляк заключил с зарубежной компанией договор на поставку в Иркутск лифтового оборудования на общую сумму более 167 миллионов рублей. После этого они создали еще одну компанию, с помощью которой стоимость ремонтных работ была необоснованно увеличена на сумму более 319,6 миллиона рублей. В мае 2021 года Следственный комитет добавил Андрею Левченко еще одно обвинение по статье УК РФ «Ограничение конкуренции».

В июне 2021 года СКР завершил расследование. Защита Андрея Левченко подала жалобу в ЕСПЧ из-за его ареста и содержания под стражей.

О задержании Андрея Левченко читайте в статье IRK.ru «Почему семью экс-губернатора Сергея Левченко обвиняют в мошенничестве?».

Предыдущая новость по этой теме:

Суд продлил арест сыну экс-губернатора Иркутской области до 20 ноября

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По материалам: irk

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