Стартап Nym Technologies привлек $13 млн на развитие приватного интернета на блокчейне

Развивающий смешанную сеть (микснет) на блокчейне с приватностью соединения швейцарский стартап Nym Technologies закрыл раунд финансирования Серии А на $13 млн с оценкой в $270 млн. Его возглавил a16z.

"Nym’s latest round signals the growing interest in privacy preserving technologies, no longer a niche avail of the paranoid and the criminal.

And the world at large is paying attention."#Nym#NextGenPrivacy



Forbes reports:https://t.co/lGpFrB6WJX — Nym (@nymproject) November 17, 2021

Финансирование также предоставили Digital Currency Group Барри Силберта, Tayssir Capital, Huobi Ventures, HashKey, Fenbushi Capital, а также ряд неназванных операторов нод, ответственных за проверку транзакций в сети стартапа.

Nym — это децентрализованная общедоступная система конфиденциальности с открытым исходным кодом. Ноды сети, которую разработчики называют микснет, «смешивают» трафик пользователей, исключая раскрытие метаданных. За это они получают вознаграждение в нативных токенах NYM.

При необходимости узлы могут вводить фиктивные пакеты данных, чтобы третьим лицам было сложнее декодировать информацию. Согласно CEO Nym Гарри Халпину, подобный подход «приватности на уровне сети» в отличие от VPN или сети Tor может победить даже массовое наблюдение на уровне государства.

По мнению Forbes, последний раунд сигнализирует о растущем интересе к технологиям сохранения конфиденциальности, которые больше не являются нишей параноиков и преступников. Весь мир обратил на это внимание.

«Шифрование сегодня становится невероятно важным компонентом интернета. Nym обеспечивает приватность на самом базовом уровне в качестве основы для других частных решений», — заявил Али Яхья, генеральный партнер a16z.

Халпин рекомендует использовать сеть Tor, но убежден, что Nym лучше подходит для биткоина и решений второго уровня. Он рассчитывает, что в долгосрочной перспективе создаваемую стартапом технологию интегрируют с Lightning Network.

Ожидается, что насчитывающая порядка 5000 нод и 30 валидаторов сеть Nym к концу года запустит мейннет.

Ранее команда выпустила кошелек для операторов узлов. С его помощью последние могут вносить токены, чтобы присоединиться к сети, зарабатывать репутацию и NYM в зависимости от объема и качества смешивания трафика.

Напомним, в августе к стартапу Nym в качестве консультанта по безопасности присоединилась информатор WikiLeaks Челси Мэннинг.



