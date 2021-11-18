Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Стартап Nym Technologies привлек $13 млн на развитие приватного интернета на блокчейне

Стартап Nym Technologies привлек $13 млн на развитие приватного интернета на блокчейне

Стартап Nym Technologies привлек $13 млн на развитие приватного интернета на блокчейне


Развивающий смешанную сеть (микснет) на блокчейне с приватностью соединения швейцарский стартап Nym Technologies закрыл раунд финансирования Серии А на $13 млн с оценкой в $270 млн. Его возглавил a16z.



Финансирование также предоставили Digital Currency Group Барри Силберта, Tayssir Capital, Huobi Ventures, HashKey, Fenbushi Capital, а также ряд неназванных операторов нод, ответственных за проверку транзакций в сети стартапа.


Nym — это децентрализованная общедоступная система конфиденциальности с открытым исходным кодом. Ноды сети, которую разработчики называют микснет, «смешивают» трафик пользователей, исключая раскрытие метаданных. За это они получают вознаграждение в нативных токенах NYM.


При необходимости узлы могут вводить фиктивные пакеты данных, чтобы третьим лицам было сложнее декодировать информацию. Согласно CEO Nym Гарри Халпину, подобный подход «приватности на уровне сети» в отличие от VPN или сети Tor может победить даже массовое наблюдение на уровне государства.


По мнению Forbes, последний раунд сигнализирует о растущем интересе к технологиям сохранения конфиденциальности, которые больше не являются нишей параноиков и преступников. Весь мир обратил на это внимание.


«Шифрование сегодня становится невероятно важным компонентом интернета. Nym обеспечивает приватность на самом базовом уровне в качестве основы для других частных решений», — заявил Али Яхья, генеральный партнер a16z.


Халпин рекомендует использовать сеть Tor, но убежден, что Nym лучше подходит для биткоина и решений второго уровня. Он рассчитывает, что в долгосрочной перспективе создаваемую стартапом технологию интегрируют с Lightning Network.


Ожидается, что насчитывающая порядка 5000 нод и 30 валидаторов сеть Nym к концу года запустит мейннет. 


Ранее команда выпустила кошелек для операторов узлов. С его помощью последние могут вносить токены, чтобы присоединиться к сети, зарабатывать репутацию и NYM в зависимости от объема и качества смешивания трафика.


Напомним, в августе к стартапу Nym в качестве консультанта по безопасности присоединилась информатор WikiLeaks Челси Мэннинг.



# Экономика
По материалам: ForkLog

Последние новости

В Подмосковье родители первоклассников автоматически получат доступ к школьному порталу
В Подмосковье родители первоклассников автоматически получат доступ к
Социальное партнерство расширяет возможности дополнительного образования
Социальное партнерство расширяет возможности дополнительного
Общее образование может многому научиться у системы дополнительного образования
Общее образование может многому научиться у системы дополнительного
Дополнительное образование формирует среду для развития талантов детей
Дополнительное образование формирует среду для развития талантов детей
Полнолуние в ноябре 2021 года: как полная Луна повлияет на жизнь Знаков Зодиака
Полнолуние в ноябре 2021 года: как полная Луна повлияет на жизнь
Стартап Nym Technologies привлек $13 млн на развитие приватного интернета на блокчейне
Стартап Nym Technologies привлек $13 млн на развитие приватного
СМИ: ФСБ обыскала офис биткоин-обменника в Санкт-Петербурге
СМИ: ФСБ обыскала офис биткоин-обменника в Санкт-Петербурге
Paradigm и FTX поддержали децентрализованный протокол ставок на спорт в раунде на $21 млн
Paradigm и FTX поддержали децентрализованный протокол ставок на спорт
Avalanche обновил исторический максимум на отметках выше $110
Avalanche обновил исторический максимум на отметках выше $110
"Должна быть в тюрьме": Бритни Спирс призвала посадить свою "набожную мать"
"Должна быть в тюрьме": Бритни Спирс призвала посадить свою
Меган Маркл приняла участие в шоу Эллен Дедженерес и рассказала о дочери
Меган Маркл приняла участие в шоу Эллен Дедженерес и рассказала о
На «Научных weekend-ах» расскажут о трюфелевых грибах
На «Научных weekend-ах» расскажут о трюфелевых грибах

Топ на сегодня

Павел Прилучный принял участие в эротических съемках
Павел Прилучный принял участие в эротических съемках
Стиль зумеров и тиктокеров: образ няши, платья и маникюр — как одевается Даня Милохин, главный гендерный бунтарь тиктока
Стиль зумеров и тиктокеров: образ няши, платья и маникюр — как
Лунный день сегодня 17 ноября 2021 года
Лунный день сегодня 17 ноября 2021 года
В школы Нижегородской области поступили 137 новых школьных автобусов
В школы Нижегородской области поступили 137 новых школьных автобусов
Дмитрий Тарасов рассказал о сексе после родов
Дмитрий Тарасов рассказал о сексе после родов

Еще по теме

Стартап Forte привлек $725 млн от a16z, Solana Ventures и других инвесторов
Стартап Solidus Labs привлек $15 млн стратегических инвестиций
Neon Labs привлек $40 млн от Jump Capital и других инвесторов
Вестник институционала: FTX привлекла $420 млн, а Mythical Games оценили в $1,25 млрд