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Статуэтки-обереги на любовь, деньги и счастье

Статуэтки-обереги на любовь, деньги и счастье

Обрести счастье, любовь и финансовое благополучие не так просто, однако есть способ себе помочь. Благодаря статуэткам-оберегам получится притянуть в жизнь нужные события и обрести удачу.


Использование талисманов и оберегов не ново, и многие используют статуэтки для привлечения в жизнь необходимых перемен. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют обзавестись такими оберегами, чтобы изменить свою судьбу к лучшему. Их ставят в определенные зоны, чтобы усилить энергетику пространства и использовать ее себе во благо.

Черепашка. Такой оберег поможет обрести мудрость и долголетние, принимать верные решения и привлекать богатство. Тем, кто нуждается в деньгах, статуэтка поможет найти хорошую должность, подняться по карьерной лестнице или начать собственное дело. Ее ставят в северной стороне дома или офиса. Если необходимо найти общий язык со второй половинкой и обрести гармонию, то черепашку помещают в спальню, выбирая ей место рядом с изголовьем супружеской кровати.

Трехлапая жаба. Статуэтка жабы с монеткой во рту поможет привлечь богатство и процветание. Ее место — юго-восточная зона или место у входной двери. Такой оберег не даст деньгам уходить из дома и привлечет финансовый поток. Специалисты в области биоэнергетики рекомендуют расположить статуэтку на полу, чтобы не испытывать проблем с деньгами и грамотно распоряжаться пришедшими финансами.

Слон. Фигурка слона с задранным вверх хоботом — оберег от бед и проблем. Такую статуэтку располагают в доме, чтобы обрести счастье и гармонию в семейной жизни. Место этого оберега — спальня, и там, где расположена статуэтка, не будет проблем со взаимопониманием. Приобрести фигурку можно и тем, кто находится в поиске любви, чтобы ускорить судьбоносную встречу и не упустить вторую половинку.

Дракон. Еще один оберег, помогающий мыслить рационально, привлекать богатство и умножать капитал. Располагают оберег в месте работы — офисе или личном кабинете, если работа на дому. Энергетика этой статуэтки поможет обойти конкурентов и всегда быть на шаг впереди.


Кот. Обрести удачу и счастье, а также найти путь к личному успеху поможет статуэтка кота. Ее располагают у входной двери таким образом, чтобы мордочка оберега смотрела на выход. Кот привлечет в жизнь нужные перемены, а также защитит от любых проблем и не даст обмануть себя недоброжелателям. Котик также исполняет желания, и если его погладить, а затем произнести свою мечту вслух, то она обязательно исполнится.

Собака. Этот оберег будет защищать от негатива и поможет привлечь удачу. Статуэтку располагают в офисе, чтобы найти порядочных партнеров, окружить себя честными людьми и без труда находить общий язык со своей командой. Оберег, расположенный дома у входной двери, будет защищать домочадцев от любых невзгод.

Рыбки. Статуэтка, изображающая пару рыбок, поможет привлечь достаток и любовь. Ее располагают в юго-восточной части дома. Благодаря такому оберегу в семье будут царить гармония и взаимопонимание.

Утки-мандаринки. Парные статуэтки привлекут в жизнь любовь и счастье. Их располагают в спальне, чтобы привлечь любовь одиноким сердцам или наладить отношения в парах. Такой оберег не даст посторонним людям разрушить священный любовный союз и навредить влюбленным.

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По материалам: dailyhoro.ru

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