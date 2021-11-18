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Стимпанк приключение Vaporum: Lockdown выйдет на Xbox уже 10 декабря

Стимпанк приключение Vaporum: Lockdown выйдет на Xbox уже 10 декабря


Разработчики из студии Fatbot Games сообщили дату релиза своей игры Vaporum: Lockdown на приставках Xbox One, Xbox Series X | S и Playstation. Игра выходит на новых платформах уже 10 декабря 2021 года, ранее она появилась на PC и Nintendo Switch.

Vaporum: Lockdown – это приквел проекта Vaporum (доступен на Xbox One и Xbox Series X | S). В Vaporum: Lockdown предлагается узнать историю Элли Тейлор, исследовательницы, которая принимала участие в изучении таинственного острова посреди океана.

Сам геймплей игры Vaporum: Lockdown представляет собой приключения в подземельях в стилистике стимпанк. Это игра исключительно для одиночного прохождения, в которой игроков ждет много интересных локаций, врагов, оружия и прочего контента. В Steam проект имеет «Очень положительные» отзывы.


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По материалам: newxboxone

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