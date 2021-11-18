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Сын Кристины Орбакайте повеселился с детьми Пугачевой и Галкина (видео)

Сын Кристины Орбакайте повеселился с детьми Пугачевой и Галкина (видео)
Дети Максима Галкина развлекают Дени Байсарова. Дени Байсаров год назад вернулся из Лондона, куда уезжал учиться, и теперь родные видят его гораздо чаще, чем раньше. Накануне сын Кристины Орбакайте пришел в гости в замок своей бабушки Аллы Пугачевой. Его появление «подняло на уши» всех жителей большого дома. Максим Галкин показал, как тепло его приняли в гостях его дети Лиза и Гарри. Наследники Аллы Борисовны пели, танцевали и очень радовались встрече со своим взрослым племянником. Трогательные кадры семейной хроники были опубликованы в Инстаграме ведущего. Любопытно, что сама Пугачева в веселье участия не принимала. Вероятно, была занята хлопотами по домашнему хозяйству. «Дени заехал! У детей радость!», — прокомментировал Галкин переполох в замке. Кстати, судя по тому, как Дени общается с детьми, в будущем из него получится прекрасный отец. Впрочем, загадывать рано, ведь сын Орбакайте пока что даже не нашел себе невесту. Периодически СМИ приписывают ему романы с разными красотками, но он эти слухи никак не комментирует. Байсаров сейчас больше внимания уделяет не поиску счастья в личной жизни, а карьере и заработкам. После возвращения из-за границы внук Пугачевой занялся организацией разных ивентов. Буквально на днях, например, он проведет в столице бал в готической тематике. Кстати, туда получила приглашение дочь Анастасии Заворотнюк.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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