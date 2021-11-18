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Тихоокеанская рыба ежедневно теряет и заново отращивает двадцать зубов

Тихоокеанская рыба ежедневно теряет и заново отращивает двадцать зубов

Новое исследование показало, что рыба зубастый терпуг ежедневно теряет и вновь отращивает до двадцати зубов.

Зубастый терпуг, или змеезуб (Ophiodon elongatus) обитает в северо-восточной части Тихого океана, вдоль побережья от Аляски на севере до Калифорнии на юге. Рыба держится у дна и ведет одиночный образ жизни. В длину зубастый терпуг может превышать полтора метра, а весить — почти шестьдесят килограммов. Зубастые терпуги — прожорливые хищники, питающиеся практически всем, что могут уместить во рту, включая беспозвоночных и многие виды рыб, такие как сельдь, лосось, морской окунь и тихоокеанский хек. Излюбленная их добыча — небольшие осьминоги. Единственными природными врагами взрослых зубастых терпугов служат тюлени и морские львы. Терпуг — ценная промысловая рыба и объект спортивного рыболовства. Ежегодно их добывают несколько тонн.

Помимо основных челюстей, зубастый терпуг имеет еще и глоточные челюсти. На двух комплектах челюстей в общей сложности насчитывается около пятисот острых, как игла, крошечных зубов. Ученые из Вашингтонского университета и Университета Южной Флориды обнаружили, что рыба ежедневно заменяет примерно три процента своих зубов, для человека это означало бы потерю одного зуба каждый день и отращивание нового.

Чтобы точно узнать, как быстро у этих рыб меняются зубы, ученые в течение нескольких дней наблюдали в своей лаборатории за 20 терпугами. Сначала в аквариумную воду был добавлен красный краситель, окрашивающий их зубы. Затем рыбу возвращали в обычную морскую воду на десять дней. Спустя десять дней ученые поместили рыбу в резервуар с зеленой краской. Самые старые зубы были окрашены как в красный, так и в зеленый цвет, а новые зубы — только в зеленый. Изучив более 10 000 крошечных зубов, команда смогла определить скорость, с которой рыба теряет и отращивает зубы. Помимо этого, ученые обнаружили, что скорость замены зубов различается на разных челюстях терпуга: глоточные челюсти теряют зубы быстрее.

Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the Royal Society B.

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По материалам: polit.ru

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