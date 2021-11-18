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Условия ротации госслужащих предложили смягчить

Условия ротации госслужащих предложили смягчить

01:12  Автор: Анна Шушкина


Законопроект: № 1114597-7



Срок замещения руководящих должностей госслужащими в контрольных органах в регионах предлагают увеличить с пяти до десяти лет. Такой законопроект сенаторов планируется рассмотреть на пленарных заседаниях Госдумы в осеннюю сессию в третьем чтении.

Действующие правила ротации  руководителей территориальных органов федеральных ведомств, осуществляющих контрольные и надзорные функции, необоснованно жёсткие, полагают авторы проекта закона.

Срок замещения этих должностей составляет не более пяти лет без возможности продления или перехода на должность ниже в том же органе. Учитывая также низкие зарплаты и отсутствие служебного жилья — всё это заставляет людей увольняться. В результате происходят потери подготовленных и квалифицированных кадров, отмечается в пояснении к документу.

При этом в других госорганах правила ротации более мягкие, отметили сенаторы. Поэтому они предложили предусмотреть возможность замещения должности руководителя контрольного органа в течение не более десяти лет. При этом руководителям федеральных органов исполнительной власти даётся право продлевать гражданским служащим срок замещения должности гражданской службы в порядке ротации с их письменного согласия на срок от трёх до пяти лет.

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Также документ предусматривает исключение, согласно которому гражданский служащий может быть переведён на менее оплачиваемую должность, но только с его письменного согласия.

Кроме того, появляется возможность назначать руководителями территориальных органов тех, кто работает на должностях в межрегиональном территориальном органе.

Также расширяются гарантии для госслужащих, отказавшихся от ротации. Если это произошло по уважительной причине, госслужащему могут предложить другую вакантную должность.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в ноябре.



#госслужба


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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