Условия ротации госслужащих предложили смягчить

01:12 Автор: Анна Шушкина

Законопроект: № 1114597-7

Срок замещения руководящих должностей госслужащими в контрольных органах в регионах предлагают увеличить с пяти до десяти лет. Такой законопроект сенаторов планируется рассмотреть на пленарных заседаниях Госдумы в осеннюю сессию в третьем чтении.

Действующие правила ротации руководителей территориальных органов федеральных ведомств, осуществляющих контрольные и надзорные функции, необоснованно жёсткие, полагают авторы проекта закона.

Срок замещения этих должностей составляет не более пяти лет без возможности продления или перехода на должность ниже в том же органе. Учитывая также низкие зарплаты и отсутствие служебного жилья — всё это заставляет людей увольняться. В результате происходят потери подготовленных и квалифицированных кадров, отмечается в пояснении к документу.

При этом в других госорганах правила ротации более мягкие, отметили сенаторы. Поэтому они предложили предусмотреть возможность замещения должности руководителя контрольного органа в течение не более десяти лет. При этом руководителям федеральных органов исполнительной власти даётся право продлевать гражданским служащим срок замещения должности гражданской службы в порядке ротации с их письменного согласия на срок от трёх до пяти лет.

Срок службы глав контрольных органов хотят продлить

Также документ предусматривает исключение, согласно которому гражданский служащий может быть переведён на менее оплачиваемую должность, но только с его письменного согласия.

Кроме того, появляется возможность назначать руководителями территориальных органов тех, кто работает на должностях в межрегиональном территориальном органе.

Также расширяются гарантии для госслужащих, отказавшихся от ротации. Если это произошло по уважительной причине, госслужащему могут предложить другую вакантную должность.

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