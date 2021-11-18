Усольчанин Роман Лукашевич стал бронзовым призёром чемпионата мира по джиу-джитсу

Мастер спорта России Роман Лукашевич из Усолья-Сибирского стал бронзовым призёром чемпионата мира по джиу-джитсу, который со 2 по 12 ноября проходил в Абу-Даби (ОАЭ). В турнире приняли участие бойцы из 68 стран мира. На чемпионате мира Роман Лукашевич также выполнил норматив мастера спорта международного класса, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Роман выступал в весовой категории свыше 94 килограммов, где за медали боролся 21 участник из 15 стран. Он провёл четыре схватки, из них в трёх одержал победу над соперниками из ОАЭ, Южной Кореи и Анголы. В полуфинале проиграл спортсмену из Марокко Сейфеддину Хумину, вес которого составляет 209 килограммов, и он является первым номером в мировом рейтинге JJIF.



По итогам турнира чемпионом мира в весе свыше 94 килограммов стал Сейфеддин Хумин. Серебряную награду выиграл Александр Сак из Германии. Ещё одна бронза — у россиянина Андрея Волкова.