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В 2021 году количество бродячих животных в Иркутской области снизилось на 14,2%

В 2021 году количество бродячих животных в Иркутской области снизилось на 14,2%

За 10 месяцев 2021 года число бродячих животных в Иркутской области снизилось на 14,2%, сообщила служба ветеринарии региона. Отловили 5023 собаки без владельцев. 4394 стерилизовали и вакцинировали от бешенства. Пристроили новым владельцам более 1700 особей. Как сообщил руководитель службы ветеринарии Сергей Шевченко, во всех муниципальных образованиях региона, за исключением Мамско-Чуйского и Катангского районов, заключили контракты на отлов, содержание, вакцинацию и выпуск животных в прежнюю среду обитания.

Сергей Щевченко:
– Благодаря комплексу мероприятий, среди которых достаточный объем финансирования для заключения муниципальных контрактов на мероприятия по обращению с животными без владельцев на основе коммерческих предложений, грантовая поддержка некоммерческих организаций на развитие приютов для животных без владельцев, а также работа с нормативно-правовой базой, приносит положительные результаты. По данным мониторинга, который проводится ежегодно, в 2021 году численность животных без владельцев в Иркутской области снизилась в сравнении с 2020 годом на 14,2% и составляет 15,5 тысячи особей.

В 2021 году на мероприятия по обращению с бесхозными животными предусмотрено 67,8 миллиона рублей. В 2020 году размер субвенций составил 49,5 миллиона рублей.

Предыдущая новость по этой теме:

В Иркутской области создадут сеть приютов для бездомных животных

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По материалам: irk

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