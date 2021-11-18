В 2021 году в Марий Эл, в Волжске и Козьмодемьянске, открылись первые центры «IT-куб»

В 2021 году в Республике Марий Эл, в Волжске и Козьмодемьянске, открылись первые центры цифрового образования детей «IT-куб» Минпросвещения России, сообщает информационное агентство «МедиаПоток».

Новые центры были созданы на базе Колледжа индустрии и предпринимательства и Волжского индустриально-технологического техникума в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

«IT-куб» – центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании – лидеров ИТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.