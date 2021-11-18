В ЦБ Индии уточнили сроки пилотного запуска CBDC

Резервный банк Индии (RBI) может провести пилотный запуск цифровой валюты центрального банка (CBDC) в первом квартале финансового 2022 года, заявил топ-менеджер учреждения. Об этом сообщает Business Standard.

В ходе проводимого State Bank of India ежегодного мероприятия Banking & Economic Conclave глава департамента платежей и расчетов RBI П Васудеван сказал:

"Кажется, где-то говорилось, что хотя бы к первому кварталу следующего года пилот может быть запущен. Так что мы настроены оптимистично".

Финансовый и бюджетный год в Индии начинается с 1 апреля.

Ранее управляющий RBI Шактиканта Дас прогнозировал тестовый запуск цифровой валюты к декабрю 2021 года.

"Мы в работе и изучаем различные проблемы и нюансы, связанные с CBDC. Нельзя так просто сказать, что она станет привычной с завтрашнего дня", — отметил П Васудеван.

По его словам, ведомство пытается понять, на какой сегмент должна ориентироваться CBDC — оптовый или розничный, а также определяет механизм подтверждения транзакций и каналы распределения цифровой валюты.

"Центральный банк также проверяет, можно ли вообще обойти посредников, и, что наиболее важно, изучает, должна ли технология быть полностью децентрализованной или нет", — добавил менеджер.

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Напомним, в июле в RBI заявили, что разрабатывают стратегию поэтапного внедрения CBDC и процесса ее запуска как в оптовом, так и розничном сегментах.