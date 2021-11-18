Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В год спорта на улице Лермонтова в Иркутске установили две спортивные площадки

В год спорта на улице Лермонтова в Иркутске установили две спортивные площадки

Депутат Думы города Иркутска Максим Девочкин рассказал о благоустройстве, которое было проведено в избирательном округе №31 в текущем году, пишет пресс-служба парламента. В год спорта в округе появились две новые большие многофункциональные площадки.

Максим Девочкин:
– На улице Лермонтова, 61 обустроена воркаут-площадка с тренажерами, резинополом и тропинками. А во дворе домов №№71,73,75,77 появилась универсальная спортивная площадка размером 16х22 метра.

В нескольких дворах провели ремонтные работы: благоустроены придомовые территории дома №6 по улице Академика Курчатова и домов №№22, 24, 26 по улице Ивана Франко. По улице Гоголя, 104 оборудовали уличное освещение, а вокруг детской площадки по улице Лермонтова, 70 установили двенадцатиметровое ограждение.

Помимо этого, проведен ремонт дороги картами по улице Академика Курчатова, установлен светофор с кнопкой вызова на перекрестке Гоголя и Чернышевского, обустроен пешеходный переход на перекрестке Гоголя и Звездинской. Проезжую часть с пешеходным тротуаром отремонтировали на улице Ломоносова (на участке от Лермонтова до памятника И.С Постоловскому и его боевым товарищам).

Депутат рассказал, что на прошлой неделе подрядчик заасфальтировал улицы в честном секторе на улице Короленко и на участке от Профсоюзной, 63А до Челнокова, 36А. Частично отремонтировали тротуар на по улице Добролюбова, провели ремонт лестницы на улице Гоголя, 104 и установили новую между домами на Академика Курчатова, 2А и Ивана Франко, 22.

Максим Девочкин:
– Есть работы на некоторых объектах, которые подрядчики выполнили не качественно и с нарушением сроков. И мы обязательно примем меры. Все работы, которые мы планировали по обращениям жителей в 2021 году по 31-му округу, выполнены. Кроме того, уже начали планирование работ на 2022 год.

# Актуальные новости
По материалам: irk

Последние новости

Статуэтки-обереги на любовь, деньги и счастье
Статуэтки-обереги на любовь, деньги и счастье
Дени Байсаров анонсировал секретную вечеринку в Москве с входными билетами по 15 тысяч рублей
Дени Байсаров анонсировал секретную вечеринку в Москве с входными
Депутаты Заксобрания приняли закон о ежегодной индексации социальных выплат
Депутаты Заксобрания приняли закон о ежегодной индексации социальных
В год спорта на улице Лермонтова в Иркутске установили две спортивные площадки
В год спорта на улице Лермонтова в Иркутске установили две спортивные
Британский врач раскрыл, как большие ягодицы способны продлить жизнь
Британский врач раскрыл, как большие ягодицы способны продлить жизнь
Microsoft представила планы по развитию Age of Empires IV
Microsoft представила планы по развитию Age of Empires IV
Предсказания на 2022 год
Предсказания на 2022 год
Новые функции в приложении Xbox на смартфонах
Новые функции в приложении Xbox на смартфонах
Новый трейлер ELEX II рассказывает о пяти фракциях в игре
Новый трейлер ELEX II рассказывает о пяти фракциях в игре
Более четверти российских компаний хотят полностью отказаться от удаленки в будущем
Более четверти российских компаний хотят полностью отказаться от
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 18 ноября 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 18 ноября 2021 года
Дмитрий Тарасов рассказал о сексе после родов
Дмитрий Тарасов рассказал о сексе после родов

Топ на сегодня

Ваш Знак Урана при рождении: как он влияет на нашу интуицию, скрытые способности и таланты
Ваш Знак Урана при рождении: как он влияет на нашу интуицию, скрытые
Михайлов день 21 ноября 2021 года
Михайлов день 21 ноября 2021 года
Павел Прилучный принял участие в эротических съемках
Павел Прилучный принял участие в эротических съемках
В Госдуме призвали заставить работающие в России IT-компании соблюдать законы
В Госдуме призвали заставить работающие в России IT-компании
Лунный день сегодня 17 ноября 2021 года
Лунный день сегодня 17 ноября 2021 года

Еще по теме

Центр Омска залило водой из-за прорыва водопровода
В Подмосковье появится четыре новые скейт-площадки
Десятки жилых домов остались без света Нижнего Новгорода
В Омске на три дня перекроют движение у музыкального театра