В год спорта на улице Лермонтова в Иркутске установили две спортивные площадки

Депутат Думы города Иркутска Максим Девочкин рассказал о благоустройстве, которое было проведено в избирательном округе №31 в текущем году, пишет пресс-служба парламента. В год спорта в округе появились две новые большие многофункциональные площадки.

Максим Девочкин:

– На улице Лермонтова, 61 обустроена воркаут-площадка с тренажерами, резинополом и тропинками. А во дворе домов №№71,73,75,77 появилась универсальная спортивная площадка размером 16х22 метра.

В нескольких дворах провели ремонтные работы: благоустроены придомовые территории дома №6 по улице Академика Курчатова и домов №№22, 24, 26 по улице Ивана Франко. По улице Гоголя, 104 оборудовали уличное освещение, а вокруг детской площадки по улице Лермонтова, 70 установили двенадцатиметровое ограждение.

Помимо этого, проведен ремонт дороги картами по улице Академика Курчатова, установлен светофор с кнопкой вызова на перекрестке Гоголя и Чернышевского, обустроен пешеходный переход на перекрестке Гоголя и Звездинской. Проезжую часть с пешеходным тротуаром отремонтировали на улице Ломоносова (на участке от Лермонтова до памятника И.С Постоловскому и его боевым товарищам).

Депутат рассказал, что на прошлой неделе подрядчик заасфальтировал улицы в честном секторе на улице Короленко и на участке от Профсоюзной, 63А до Челнокова, 36А. Частично отремонтировали тротуар на по улице Добролюбова, провели ремонт лестницы на улице Гоголя, 104 и установили новую между домами на Академика Курчатова, 2А и Ивана Франко, 22.

Максим Девочкин:

– Есть работы на некоторых объектах, которые подрядчики выполнили не качественно и с нарушением сроков. И мы обязательно примем меры. Все работы, которые мы планировали по обращениям жителей в 2021 году по 31-му округу, выполнены. Кроме того, уже начали планирование работ на 2022 год.