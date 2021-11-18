В ХМАО проходит VII Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»

В Ханты-Мансийском автономном округе проходит VII Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), сообщает Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Мероприятие проводится на площадках девяти образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: Сургутского политехнического колледжа, Междуреченского агропромышленного колледжа, Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа, Югорского политехнического колледжа, Сургутского государственного университета (Медицинского колледжа), Когалымского политехнического колледжа, Советского политехнического колледжа, Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Технополис» (г. Сургут).

Чемпионат организован для конкурсантов двух возрастных категорий: «Юниоры» – 16 лет и моложе, основная группа – от 16 до 22 лет. В категории «Юниоры» примут участие более 70 обучающихся по десяти компетенциям, в основной группе – более 280 конкурсантов по 35 компетенциям. Работу конкурсантов будут оценивать порядка 310 экспертов.

WorldSkills – это международное некоммерческое движение, созданное с целью повышения престижа рабочих профессий и развития профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире. Раз в два года WorldSkills проводит международные соревнования профессионального мастерства. РФ присоединилась к движению в 2012 году.