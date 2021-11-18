В Хужире Ольхонского района задержали дважды судимого похитителя майнингового оборудования

Сотрудники уголовного розыска в поселке Хужир Ольхонского района Иркутской области задержали подозреваемого в похищении майнингового оборудования. У подозреваемого обнаружена пропавшая техника, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. По предварительным данным, сумма ущерба превысила 50 тысяч рублей.

Ранее в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Эхирит-Булагатский» с селе Еланцы обратился 44-летний местный житель. Он рассказал, что накануне в райцентре в кладовку проникли неизвестные и похитили оттуда оборудование для майнинга криптовалюты.

Вскоре оперативники установили подозреваемого, которым оказался ранее дважды судимый 42-летний мужчина. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Оборудование для майнинга изъято полицейскими и после проведения всех необходимых следственных действий будет возвращено законному владельцу.

С начала годами полицейскими зарегистрировано около 250 подобных преступлений. Ущерб, причиненный гражданам, составил свыше 76 миллионов рублей.