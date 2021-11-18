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В Иркутской области проходят профессиональные пробы в рамках проекта «Билет в будущее»

В Иркутской области проходят профессиональные пробы в рамках проекта «Билет в будущее»

В Иркутской области проходят профессиональные пробы в рамках проекта «Билет в будущее», сообщает Министерство образования Иркутской области. 

Школьники знакомятся с актуальными инженерными профессиями в сфере электроэнергетики и строительства, IT-технологий, рабочими профессиями, специальностями в сфере лесного хозяйства и агропромышленного комплекса, предпринимательской деятельностью и многими другими. Региональным оператором проекта выступает Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессионального образования.

«В ходе профессиональной пробы дети решают одну или несколько практических задач и выполняют реальные рабочие операции, относящиеся к конкретной профессиональной области. Школьники работают с материалами, инструментами, оборудованием, программным обеспечением без игровой адаптации и в условиях, максимально приближенных к реальным», – сказал министр образования Иркутской области Максим Парфенов.

Партнерскими площадками проекта «Билет в будущее» являются Ангарский техникум строительных технологий, Ангарский автотранспортный техникум, Ангарский техникум общественного питания и торговли, Иркутский национальный исследовательский технический университет, Байкальский государственный университет, Иркутский аграрный государственный университет им. А.А. Ежевского, Иркутский государственный университет, Иркутский техникум авиастроения и материалообработки, Иркутский колледж педагогического образования, Химико-технологический техникум г. Саянска, Братский политехнический колледж, Нижнеудинский техникум железнодорожного транспорта, Профессиональный колледж г. Железногорска-Илимского, Усольский техникум сферы обслуживания, Тулунский аграрный техникум, Тулунский медицинский колледж, Боханский аграрный техникум, Черемховский горнотехнический колледж им. М.И. Щадова, Заларинский агропромышленный техникум, Свирский электромеханический техникум.

Программа профессиональных проб будет проходить до конца ноября 2021 года.

«Билет в будущее» – проект ранней профессиональной ориентации учеников 6–11-х классов. Он реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года. 

# Общество
По материалам: edu.ru

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