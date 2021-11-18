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В Ярославской области в четырех школах отремонтированы спортивные залы

В Ярославской области в четырех школах отремонтированы спортивные залы

В Ярославской области в четырех школах отремонтированы спортивные залы, сообщает Департамент образования Ярославской области. 

«Ежегодно начиная с 2019 года в регионе обновляется по четыре спортивных зала. В этом году работы велись в Белогостицкой школе Ростовского района, средней школе имени Ф.И. Толбухина в Ярославском районе и Купанской школе Переславля-Залесского. Теперь завершен ремонт и в Песоченской школе Рыбинского района. Таким образом, план на 2021 год выполнен на 100 процентов. Всего же к 2024 году будут модернизированы спортивные залы в 24 образовательных организациях», – сказал и. о. заместителя председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов.

Ремонт спортзала Песоченской школы обошелся в 1,5 миллиона рублей. На эту сумму отштукатурили и покрасили стены, потолок, заменили деревянные оконные блоки пластиковыми, обновили пол, двери, освещение и ограждения батарей. На сэкономленные средства закупили и установили оборудование для тренажерного зала. 

Модернизация проведена в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.  

# Общество
По материалам: edu.ru

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