В Кемеровской области прошел областной конкурс на знание правил безопасного поведения на дороге

В Кузбасском детско-юношеском центре безопасности дорожного движения прошел областной конкурс «Правила ГАИ – правила жизни» среди воспитанников детских домов и школ-интернатов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Кузбасса.

В конкурсе приняли участие 16 команд из городов и районов Кемеровской области.

Соревнование состояло из четырех этапов: «Внимательный пешеход», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Дорожные «ловушки» и «Юный водитель».

На каждом из них команды показали умение ориентироваться в различных дорожных ситуациях, знание алгоритмов безопасного перехода проезжей части по регулируемым и нерегулируемым пешеходным переходам.

По итогам конкурса победу одержала команда «Экипаж» из кемеровской школы № 100, второе место разделили команды «Правила. Дорога. Дисциплина» Краснинской школы-интерната из Ленинска-Кузнецкого района и команда «Вираж» из прокопьевского детского дома № 7 «Дружба». Третье место – у команды «Пешеходы» общеобразовательной школы-интерната № 6 Гурьевского муниципального округа.

Все участники награждены грамотами, благодарственными письмами и подарками.