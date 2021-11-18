В ковидном госпитале Ангарской городской больницы развернули дополнительные койки

После визита специалистов министерства здравоохранения Иркутской области в ковидном госпитале Ангарской городской больницы №1 увеличили количество коек. Об этом сообщается на странице регионального минздрава в «Инстаграм».

Выезд организовал заместитель министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов после мониторинга соцсетей. Кроме того, депутат Законодательного собрания Иркутской области Сергей Бренюк показал на сессии 17 ноября видео из переполненного ковидного госпиталя в Ангарске.

«В настоящее время в Ангарске развёрнуто 650 коек для лечения пациентов с коронавирусом. С 15 ноября начал работать ещё один госпиталь на 80 коек — в Медицинской автономной некоммерческой организации „Лечебно-диагностический центр“. Заполненность госпиталей в настоящее время не менее 95% коечного фонда», — говорится в сообщении.

По результатам выезда в связи с сохраняющимся значительным поступлением пациентов, в том числе в тяжелом состоянии, больница доукомплектовывается кроватями. Кроме того, запланировано изменение маршрутизации пациентов внутри стационара Ангарской городской больницы №1 и проведена реорганизация приемного покоя. Специалистам регионального минздрава поручено проводить еженедельные административные обходы в больнице. Принято решение об увеличении общего коечного фонда госпиталей в Ангарске.

За последние 24 часа в Иркутской области зарегистрировали еще 594 случая заражения коронавирусом. Это новый максимум, предыдущий был 17 ноября — 587 человек. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 132 127 случая заболевания ковидом, сообщил оперштаб 18 ноября.

594 человека заболело коронавирусом в Иркутской области за сутки

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