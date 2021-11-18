В Москве более 66 тысяч выпускников напишут итоговое сочинение в этом году

В Москве более 66 тысяч выпускников напишут итоговое сочинение в этом году, сообщает Департамент образования и науки города Москвы.

Открытые направления для тем итогового сочинения в выпускных классах в 2021/22 учебном году:

1. «Человек путешествующий: дорога в жизни человека (дорога реальная, воображаемая, книжная)».

2. «Цивилизация и технологии – спасение, вызов или трагедия? (достижения и риски цивилизации, надежды и страхи, с ней связанные)».

3. «Преступление и Наказание – вечная тема (преступление и наказание как явление социальное и нравственное, совесть и стыд, ответственность, раскаяние)».

4. «Книга (музыка, спектакль, фильм) – про меня (высказывание о тексте, который представляется личностно важным для 11-классника)».

5. «Кому на Руси жить хорошо? – вопрос гражданина (социальные пороки и общественная справедливость, поиск путей помощи тем, кому трудно, путей совершенствования общества и государства)».

В 2021 году отмечается 200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова (10 декабря) и Ф.М. Достоевского (11 ноября), с произведениями которых связаны направления тем сочинения в этом году.

Сами темы выпускники традиционно узнают уже перед началом сочинения.

Успешное написание сочинения является для обучающихся выпускных классов допуском к государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды вместо сочинения вправе писать итоговое изложение.

Продолжительность написания итогового сочинения (изложения) составляет 3 часа 55 минут (235 минут). Для участников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность написания итогового сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа.

Рекомендуемый объем сочинения – не менее 350 слов, минимально допустимый – 250 слов. Рекомендуемый объем итогового изложения – 200 слов, минимальный – 150 слов.

Итоговое сочинение, в случае представления его при приеме на обучение в вузы, действительно в течение четырех лет, следующих за годом написания.