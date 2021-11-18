В Москве обсудили конкурсы по безопасности дорожного движения

В Москве обсудили конкурсы по безопасности дорожного движения. Мероприятия по безопасности дорожного движения реализуются Минпросвещения России и МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Участники обсудили новые форматы, цели и задачи всероссийских конкурсов, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и необходимость привития детям навыков безопасного поведения на дороге.

Заместитель директора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Юлия Костыряченко сообщила, что в ноябре 2021 года стартовали три всероссийских конкурса, посвященные тематике безопасности дорожного движения. Это Всероссийские конкурсы «Безопасная дорога – детям!», «Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах» и Всероссийский педагогический фестиваль межпредметных проектов по безопасности дорожного движения. По ее словам, педагогический фестиваль проводится впервые и призван выявить педагогические проекты межпредметного и (или) интегративного обучения детей безопасному поведению на дорогах. Самые лучшие практики, которые будут выявлены на Педагогическом фестивале, войдут в цифровой реестр лучших практик, который создается в настоящий момент. Все материалы будут выложены на портале Минпросвещения России «Дорога без опасности», сайте «ЮИД России».

В 2021 году Всероссийский конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо» состоится в онлайн-формате в два этапа: это теоретический этап, в котором примут участие команды ЮИД из всех 85 регионов, и практический, который пройдет в десяти субъектах России, чьи команды стали победителями первого этапа.

Заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Олег Понарьин, в свою очередь, отметил, что в процессе соревнований по безопасности дорожного движения дети активно вовлекаются в деятельность по обеспечению безопасности дорожного движения, получают дополнительные знания, применяя их на практике и делясь опытом со своими ровесниками и младшим поколением. По его словам, «Безопасное колесо» позволяет участникам демонстрировать свои умения и навыки в различных сферах: от пропаганды безопасности дорожного движения и журналистики до медицины. Соревнования всероссийского уровня, по мнению заместителя начальника Госавтоинспекции, помогут обратить внимание родителей и педагогов на то, что по сравнению с 2020 годом в нынешнем году показатели детской смертности выросли на 3%, при этом 60% погибших в ДТП детей являлись пассажирами транспортных средств, 37% таких аварий произошли с несовершеннолетними пешеходами, в том числе на пешеходных переходах. Олег Понарьин выразил уверенность, что конкурс призван «настроить» детей и взрослых на более четкое соблюдение правил дорожного движения.