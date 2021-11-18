Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В Москве обсудили конкурсы по безопасности дорожного движения

В Москве обсудили конкурсы по безопасности дорожного движения

В Москве обсудили конкурсы по безопасности дорожного движения

В Москве обсудили конкурсы по безопасности дорожного движения. Мероприятия по безопасности дорожного движения реализуются Минпросвещения России и МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Участники обсудили новые форматы, цели и задачи всероссийских конкурсов, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и необходимость привития детям навыков безопасного поведения на дороге. 

Заместитель директора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Юлия Костыряченко сообщила, что в ноябре 2021 года стартовали три всероссийских конкурса, посвященные тематике безопасности дорожного движения. Это Всероссийские конкурсы «Безопасная дорога – детям!», «Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах» и Всероссийский педагогический фестиваль межпредметных проектов по безопасности дорожного движения. По ее словам, педагогический фестиваль проводится впервые и призван выявить педагогические проекты межпредметного и (или) интегративного обучения детей безопасному поведению на дорогах. Самые лучшие практики, которые будут выявлены на Педагогическом фестивале, войдут в цифровой реестр лучших практик, который создается в настоящий момент. Все материалы будут выложены на портале Минпросвещения России «Дорога без опасности», сайте «ЮИД России».

В 2021 году Всероссийский конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо» состоится в онлайн-формате в два этапа: это теоретический этап, в котором примут участие команды ЮИД из всех 85 регионов, и практический, который пройдет в десяти субъектах России, чьи команды стали победителями первого этапа.  

Заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Олег Понарьин, в свою очередь, отметил, что в процессе соревнований по безопасности дорожного движения дети активно вовлекаются в деятельность по обеспечению безопасности дорожного движения, получают дополнительные знания, применяя их на практике и делясь опытом со своими ровесниками и младшим поколением. По его словам, «Безопасное колесо» позволяет участникам демонстрировать свои умения и навыки в различных сферах: от пропаганды безопасности дорожного движения и журналистики до медицины. Соревнования всероссийского уровня, по мнению заместителя начальника Госавтоинспекции, помогут обратить внимание родителей и педагогов на то, что по сравнению с 2020 годом в нынешнем году показатели детской смертности выросли на 3%, при этом 60% погибших в ДТП детей являлись пассажирами транспортных средств, 37% таких аварий произошли с несовершеннолетними пешеходами, в том числе на пешеходных переходах. Олег Понарьин выразил уверенность, что конкурс призван «настроить» детей и взрослых на более четкое соблюдение правил дорожного движения. 

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Юлия Меньшова пожалела, что не взяла фамилию мужа
Юлия Меньшова пожалела, что не взяла фамилию мужа
Дана Борисова публично унизила певца Шуру
Дана Борисова публично унизила певца Шуру
Маша Распутина назвала чудовищем Моргенштерна
Маша Распутина назвала чудовищем Моргенштерна
Сын Кристины Орбакайте повеселился с детьми Пугачевой и Галкина (видео)
Сын Кристины Орбакайте повеселился с детьми Пугачевой и Галкина
Наталья Подольская призналась, что у старшего сына проблемы
Наталья Подольская призналась, что у старшего сына проблемы
Екатерина Стриженова рассказала об успехах 20-летней дочери
Екатерина Стриженова рассказала об успехах 20-летней дочери
В 2021 году в Марий Эл, в Волжске и Козьмодемьянске, открылись первые центры «IT-куб»
В 2021 году в Марий Эл, в Волжске и Козьмодемьянске, открылись первые
На «Шоу профессий» школьники узнали о профессии клипмейкера
На «Шоу профессий» школьники узнали о профессии клипмейкера
В Ярославской области в четырех школах отремонтированы спортивные залы
В Ярославской области в четырех школах отремонтированы спортивные залы
В Москве обсудили конкурсы по безопасности дорожного движения
В Москве обсудили конкурсы по безопасности дорожного движения
Число пользователей платформы «Сферум» превысило 2 миллиона человек
Число пользователей платформы «Сферум» превысило 2 миллиона человек
В Москве более 66 тысяч выпускников напишут итоговое сочинение в этом году
В Москве более 66 тысяч выпускников напишут итоговое сочинение в этом

Топ на сегодня

Стиль зумеров и тиктокеров: образ няши, платья и маникюр — как одевается Даня Милохин, главный гендерный бунтарь тиктока
Стиль зумеров и тиктокеров: образ няши, платья и маникюр — как
В школы Нижегородской области поступили 137 новых школьных автобусов
В школы Нижегородской области поступили 137 новых школьных автобусов
Браузер Brave интегрировал криптовалютный кошелек собственной разработки
Браузер Brave интегрировал криптовалютный кошелек собственной
Дмитрий Тарасов рассказал о сексе после родов
Дмитрий Тарасов рассказал о сексе после родов
Более четверти российских компаний хотят полностью отказаться от удаленки в будущем
Более четверти российских компаний хотят полностью отказаться от

Еще по теме

В ноябре стартовали Всероссийские конкурсы Минпросвещения России по безопасности дорожного движения
Минпросвещения России совместно с МВД реализует масштабные проекты по обеспечению безопасности детей
Дан старт федеральным мероприятиям для юных инспекторов движения
Количество отрядов юных инспекторов движения может вырасти до 40 тысяч к 2024 году