В новосибирском детском технопарке пройдет «Кубок кванторианца»

23–25 ноября специалисты новосибирского детского технопарка, созданного в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование», проведут соревнования в онлайн-формате «Кубок кванторианца». Об этом сообщает пресс-служба регионального Министерства образования.

Руководитель детского технопарка Александр Локтионов уточнил, что соревнование направлено на популяризацию технических направлений и развитие детского технического творчества на территории Новосибирской области. Испытания будут организованы среди обучающихся «Кванториума» в трех возрастных группах: среди детей 8–10 лет, 10–12 лет и 12+. Для каждой группы победители будут определяться отдельно.

Соревнования пройдут по всем направлениям обучения: робототехника, информационные технологии, беспилотные летательные аппараты, виртуальная и дополненная реальность, машинное обучение и нейросети, инженерное творчество.

Каждый участник должен выбрать три направления, по которым будет готов пройти испытание.

За участие в каждом испытании присуждаются баллы. Участник, набравший наибольшее количество баллов при прохождении трех испытаний, будет признан победителем и получит «Кубок кванторианца». Остальные участники получат электронные сертификаты.