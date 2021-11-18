В онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги» приняли участие более 17 тысяч школьников Забайкалья

Более 17 тысяч учеников 1–9-х классов школ Забайкальского края стали участниками Всероссийской онлайн-олимпиады «Безопасные дороги». Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

«Впервые онлайн-олимпиада прошла по всей стране в прошлом году, тогда в Забайкалье в ней приняли участие свыше 10 тысяч школьников 1–4-х классов. В этом году условия олимпиады расширили: ее участниками могут стать и ученики 5–9-х классов. Сейчас по всему краю лидирует средняя школа № 9 Читы – задания олимпиады выполнили более 550 ее учащихся», – сказал заместитель министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья Сергей Кривощеков.

Олимпиада стартовала 1 ноября, проверить свои знания о правилах безопасного поведения на дорогах можно до 28 ноября.

Как отметил и. о. министра образования и науки Забайкалья Евгений Егоров, большой интерес к олимпиаде проявили учащиеся школ в районах края: Краснокаменском, Борзинском, Забайкальском, Могочинском. Всего онлайн-состязание охватило уже более 400 школ в регионе.

«Формирование культуры безопасного поведения на дорогах – одна из важных задач в современном мире. Онлайн-олимпиада поможет нашим школьникам не только узнать и проверить знания правил дорожного движения, но и применить их в реальной жизни», – подчеркнул Евгений Егоров.