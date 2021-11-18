Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В Орловской области модернизировали библиотеку поселка Змиевка

В Орловской области модернизировали библиотеку поселка Змиевка

В Орловской области модернизировали библиотеку поселка Змиевка

В Орловской области завершилась модернизация Центральной районной библиотеки имени Н.С. Лескова.

Работа проводилась в рамках нацпроекта «Культура».

Обновленная библиотека работает не только в привычном формате: помимо книгохранилища и читального зала, здесь созданы индивидуальные рабочие зоны, оснащенные современной компьютерной техникой, где каждый читатель может получить информацию из Национальной электронной библиотеки и пройти различные учебные курсы. Пока взрослые пользователи выбирают книги, маленькие читатели занимаются в детской зоне, где расположены книжные стеллажи, удобные столы-трансформеры, доска флипчарт и комфортные места для отдыха.

В библиотеке также предусмотрена зона для проведения семинаров, мастер-классов, олимпиад, а также для настольных игр. Отдельно выделена площадка для организации различных тематических мероприятий.

Пополнился фонд библиотеки: закуплено 6 тысяч новых книг для читателей всех возрастов. Каждая книга оснащена специальной маркировкой, использование RFID-системы позволяет сократить время выдачи и дает возможность сделать интерактивный заказ литературы.

В библиотеке также появились  акустическая система, современная звуковая система для проведения мероприятий, ноутбуки и Wi-Fi, VR-оборудование, электронные книги, планшеты, ламинатор, компьютерная и копировальная техника и т. д.
Все условия созданы и для читателей с ограниченными возможностями здоровья, здесь оборудованы кнопка вызова, пандусы, тифлофлешплеер.

​В Орловской области за 2019–2021 годы модернизировано по модельному стандарту пять муниципальных библиотек. Ведется работа по открытию шестой модельной библиотеки.

Всего в России за 2019–2021 годы будет обновлено 611 библиотек, книжный фонд пополнится на 2 миллиона книг.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Педагоги Сахалинской области принимают участие в работе «Фабрики инноваций в образовании»
Педагоги Сахалинской области принимают участие в работе «Фабрики
В онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги» приняли участие более 17 тысяч школьников Забайкалья
В онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги» приняли участие более 17 тысяч
Алтайский педуниверситет будет проводить совместные проекты с краевым театром кукол
Алтайский педуниверситет будет проводить совместные проекты с краевым
В Иркутской области проходят профессиональные пробы в рамках проекта «Билет в будущее»
В Иркутской области проходят профессиональные пробы в рамках проекта
Праздничные новогодние представления для детей в Кремле отменены
Праздничные новогодние представления для детей в Кремле отменены
В Орловской области модернизировали библиотеку поселка Змиевка
В Орловской области модернизировали библиотеку поселка Змиевка
В Швейцарии археологи исследуют место битвы между римлянами и ретами
В Швейцарии археологи исследуют место битвы между римлянами и ретами
Официально: Релиз PRAGMATA перенесли на 2023 год
Официально: Релиз PRAGMATA перенесли на 2023 год
Разработчики Halo Infinite анонсировали изменения системы прогресса и «обнуление»
Разработчики Halo Infinite анонсировали изменения системы прогресса и
Следующее обновление мира Microsoft Flight Simulator улучшит Австралию
Следующее обновление мира Microsoft Flight Simulator улучшит Австралию
Microsoft работает над проблемой с батарейкой CMOS на Xbox
Microsoft работает над проблемой с батарейкой CMOS на Xbox
Как графически улучшили кампанию Halo Infinite за год – эксклюзивное сравнение от Game Informer
Как графически улучшили кампанию Halo Infinite за год – эксклюзивное

Топ на сегодня

Стиль зумеров и тиктокеров: образ няши, платья и маникюр — как одевается Даня Милохин, главный гендерный бунтарь тиктока
Стиль зумеров и тиктокеров: образ няши, платья и маникюр — как
В школы Нижегородской области поступили 137 новых школьных автобусов
В школы Нижегородской области поступили 137 новых школьных автобусов
Лунный день сегодня 17 ноября 2021 года
Лунный день сегодня 17 ноября 2021 года
Дмитрий Тарасов рассказал о сексе после родов
Дмитрий Тарасов рассказал о сексе после родов
Более четверти российских компаний хотят полностью отказаться от удаленки в будущем
Более четверти российских компаний хотят полностью отказаться от

Еще по теме

В Башкортостане открылась пятая модельная библиотека
В Рязанской области открыли модельную сельскую библиотеку
В Военно-медицинской академии завершена реконструкция библиотеки
Библиотеки Калининграда присоединились к акции, приуроченной Международному дню книгодарения