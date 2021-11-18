В Орловской области модернизировали библиотеку поселка Змиевка

В Орловской области завершилась модернизация Центральной районной библиотеки имени Н.С. Лескова.

Работа проводилась в рамках нацпроекта «Культура».

Обновленная библиотека работает не только в привычном формате: помимо книгохранилища и читального зала, здесь созданы индивидуальные рабочие зоны, оснащенные современной компьютерной техникой, где каждый читатель может получить информацию из Национальной электронной библиотеки и пройти различные учебные курсы. Пока взрослые пользователи выбирают книги, маленькие читатели занимаются в детской зоне, где расположены книжные стеллажи, удобные столы-трансформеры, доска флипчарт и комфортные места для отдыха.

В библиотеке также предусмотрена зона для проведения семинаров, мастер-классов, олимпиад, а также для настольных игр. Отдельно выделена площадка для организации различных тематических мероприятий.

Пополнился фонд библиотеки: закуплено 6 тысяч новых книг для читателей всех возрастов. Каждая книга оснащена специальной маркировкой, использование RFID-системы позволяет сократить время выдачи и дает возможность сделать интерактивный заказ литературы.

В библиотеке также появились акустическая система, современная звуковая система для проведения мероприятий, ноутбуки и Wi-Fi, VR-оборудование, электронные книги, планшеты, ламинатор, компьютерная и копировальная техника и т. д.

Все условия созданы и для читателей с ограниченными возможностями здоровья, здесь оборудованы кнопка вызова, пандусы, тифлофлешплеер.

​В Орловской области за 2019–2021 годы модернизировано по модельному стандарту пять муниципальных библиотек. Ведется работа по открытию шестой модельной библиотеки.

Всего в России за 2019–2021 годы будет обновлено 611 библиотек, книжный фонд пополнится на 2 миллиона книг.