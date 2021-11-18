В Подмосковье родители первоклассников автоматически получат доступ к школьному порталу

В Подмосковье родители первоклассников автоматически получат доступ к школьному порталу через портал «Госуслуги», сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

«Если раньше после зачисления ребенка в первый класс родителям нужно было подавать заявление на подключение к школьному порталу, то теперь этого делать не требуется», – сообщила заместитель председателя Правительства Московской области Ирина Каклюгина.

Она уточнила, что после того, как в школе подтвердят учетную запись, родителю направляется ссылка для входа в электронный дневник на указанную почту.

«Для получения информации о текущей успеваемости ребенка необходимо авторизоваться на школьном портале через портал государственных и муниципальных услуг Московской области с помощью подтвержденной учетной записи. Сейчас в регионе многие процессы уже автоматизированы, и мы продолжаем эту работу, чтобы как можно больше жителей Подмосковья получали актуальные услуги автоматически, не заполняя лишних форм», – добавила Ирина Каклюгина.

По ее словам, благодаря школьному порталу родители первоклассников смогут всегда быть в курсе расписания и текущей успеваемости детей, отслеживать посещаемость, контролировать питание и многое другое.