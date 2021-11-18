В РФ выросло число мошенничеств с запуском фейковых криптовалют

Злоумышленники начали использовать для обмана россиян первичное размещение монет (ICO). Об этом заявил зампред правления «Сбера» Станислав Кузнецов, пишут «Известия».

По его словам, мошенники убеждают граждан инвестировать в новые токены, но вывести перечисленные деньги невозможно.

"Они делают рассылку с предложением инвестировать в криптовалюту нового стартапа и направляют ссылку на оплату, а после получения денег перестают выходить на связь", – пояснил Кузнецов.

В ЦБ РФ изданию подтвердили, что аналогичную схему используют при создании пирамид. Нередко подобные организации действуют из зарубежной юрисдикции.

"Некоторое время ICO было популярным инструментом привлечения денег под «хайповую» идею, в которой мало кто разбирался", – уточнили в регуляторе.

Новая волна популярности этого типа мошенничества началась осенью 2021 года на фоне рекордной стоимости биткоина и роста капитализации рынка.

Ранее центробанк включил в черный список восемь компаний, предлагавших «заработок на биткоине».