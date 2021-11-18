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В Санкт-Петербурге открылся Всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования. Студенты»

В Санкт-Петербурге открылся Всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования. Студенты»

В Санкт-Петербурге открылся Всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования. Студенты», сообщает пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей».

Конкурс реализуется при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Федерального агентства по делам молодежи.

В торжественной презентации конкурса приняли участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина, директор Департамента подготовки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников Министерства просвещения Российской Федерации Андрей Милёхин, заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков, заместитель Председателя Комитета по образованию Санкт-Петербурга Михаил Пучков, исполняющий обязанности ректора РГПУ им. А.И. Герцена Сергей Тарасов, советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи Дмитрий Покровский, а также директор Санкт-Петербургского ГБП ОУ «Педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некрасова» Татьяна Голядкина. 

Приветствие участникам и организаторам направила заместитель председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова. 

«Сегодня мы даем старт Всероссийскому профессиональному конкурсу «Флагманы образования. Студенты» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Проект получил развитие, и теперь он направлен на поиск и поддержку не только перспективных студентов образовательных организаций высшего образования, но и учащихся среднего профессионального образования. Очень важно, что теперь у студентов колледжей появилась возможность проявить себя на всероссийском уровне. Конкурс – это площадка, где будущие учителя могут заявить о себе, раскрыть свой потенциал, улучшить свои коммуникативные компетенции. Важно, чтобы в профессию приходили молодые специалисты, которые разделяют интересы учеников и стремятся к развитию на благо России. Одна из ключевых задач в сфере образования – это повышение престижа профессии учителя. Мы видим, что молодые педагоги готовы меняться, внедрять современные подходы в свою профессиональную деятельность. Важно, что конкурс «Флагманы образования. Студенты» объединяет активных молодых ребят, многие из которых уже работают в школах, будучи студентами. Мы формируем профессиональное сообщество, где у конкурсантов будет возможность не только посоревноваться с единомышленниками из разных регионов нашей страны, но и получить профессиональную обратную связь от экспертов проекта. Желаю будущим учителям дальнейшего развития в образовательной и профессиональной деятельности, а также приглашаю принять участие в конкурсе», – написала Татьяна Голикова.

«Значение профессии педагога в воспитании нового поколения сложно переоценить. Уже на этапе освоения этой специальности нужно стимулировать и вдохновлять студентов – будущих педагогов создавать интересные программы и содержательные уроки. Именно они будут менять подходы к подготовке будущих кадров для цифровой экономики. Данный конкурс дает возможность проявить свой творческий потенциал преподавателя и реализовать идеи и проекты. В прошлом году в нем приняли участие более 12 тысяч студентов из 407 вузов страны. В этом году рассчитываем, что участников будет не меньше», – отметил заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. 

«В ходе конкурсной программы у ребят будет возможность пообщаться с ведущими экспертами системы образования со всей России, выйти на новый уровень, проявить себя. Сохранение традиций отечественной школы и создание новых – важная задача. Уверена, поколение будущих педагогов привнесет в систему образования России новые интересные подходы, а участие в конкурсе будет этому помогать. Механика конкурса «Флагманы образования. Студенты» способствует развитию, проявлению, применению управленческих навыков и гибких компетенций, которые необходимы будущему учителю», – сказала заместитель министра просвещения Российской Федерации Анастасия Зырянова.

Заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков рассказал о компетенциях будущего учителя и возможностях, которые дает участие в конкурсах президентской платформы «Россия – страна возможностей». 

«Основа профессионального мастерства и любовь к ремеслу формируются в учебном заведении. Без привлечения практиков, использования современных методик и профессиональных конкурсов этот процесс настроить сложно. В прошлом году президентская платформа «Россия – страна возможностей» успешно запустила конкурс для студентов, которые выбрали для себя профессию педагога. В нем участвовали ребята из всех регионов России. Хочу отметить, что среди конкурсантов были учащиеся не только педагогических специальностей, но и много ребят, которые, осваивая другие науки, решили попробовать себя в педагогике. Это еще раз доказывает, что преподавание – это не только профессия, но и призвание. Многие студенты дошли до финала и ни в чем не уступали своим сверстникам-педагогам. Уверен, что новый сезон конкурса позволит привлечь много талантливой молодежи, которая пройдет через очные и заочные мероприятия и уже завтра, окончив свои университеты, войдет в классы по всей стране с новыми идеями, методиками и позитивным настроем», – сказал Антон Сериков.

В конкурсе смогут принять участие студенты российских вузов, а также обучающиеся колледжей (ребята, планирующие связать свою профессиональную деятельность с образованием: стать педагогами дополнительного образования, получить второе высшее образование педагогической направленности, принять участие в работе педагогических отрядов и т. д.). Окружные полуфиналы пройдут во всех федеральных округах РФ.

Профессиональный Всероссийский конкурс «Флагманы образования. Студенты» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

# Общество
По материалам: edu.ru

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