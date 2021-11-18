В сети появился трейлер второго сезона сериала "Эмили в Париже" с Лили Коллинз в главной роли

Вадим Карасев

Сегодня в сети появился трейлер второго сезона сериала "Эмили в Париже", премьера которого в прошлом году вызвала бурные обсуждения в сети. Напомним, что кто-то называл сериал чуть ли не "Сексом в большом городе" для зумеров, ну а кто-то критиковал слишком стереотипное изображение Парижа и образа типичной парижанки, который копирует американка Эмили.





Предсказуемых вещей меньше на этот раз не стало: Эмили (ее играет Лили Коллинз) появляется в тельняшке и рассекает по городу на скутере в шлеме Dior. Но в центре внимания не только мода, но и запутанная личная жизнь Эмили. Теперь ей предстоит разобраться в своих чувствах и в своих мужчинах. Ну и, конечно, героиня продолжит открывать для себя Францию.





Кадр из сериала "Эмили в Париже"





















Премьера второго сезона состоится на Netflix 22 декабря. Для любителей модных сериалов конец года точно будет удачным, ведь 9 декабря ожидается и премьера продолжения сериала "Секс в большом городе".





Надя Бесчетникова