В Шелехове погибла водитель Mitsubishi Pajero Mini, столкнувшись с микроавтобусом Fiat

17 ноября около 09:20 водитель Mitsubishi Pajero Mini, двигаясь по объездной дороге в Шелехове, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Там она столкнулась с микроавтобусом Fiat Ducato. В результате ДТП 58-летняя водитель Mitsubishi скончалась на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи.

По факту ДТП назначена проверка. Выясняются все обстоятельства и факторы, которые могли повлиять на аварию.



