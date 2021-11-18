Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Шелехове погибла водитель Mitsubishi Pajero Mini, столкнувшись с микроавтобусом Fiat

17 ноября около 09:20 водитель Mitsubishi Pajero Mini, двигаясь по объездной дороге в Шелехове, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Там она столкнулась с микроавтобусом Fiat Ducato. В результате ДТП 58-летняя водитель Mitsubishi скончалась на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи.

По факту ДТП назначена проверка. Выясняются все обстоятельства и факторы, которые могли повлиять на аварию.


# Актуальные новости
По материалам: irk

Последние новости

МИД Эстонии обнародовал условия, которые Лукашенко поставил Меркель
МИД Эстонии обнародовал условия, которые Лукашенко поставил Меркель
В 2021 году количество бродячих животных в Иркутской области снизилось на 14,2%
В 2021 году количество бродячих животных в Иркутской области
В Шелехове погибла водитель Mitsubishi Pajero Mini, столкнувшись с микроавтобусом Fiat
В Шелехове погибла водитель Mitsubishi Pajero Mini, столкнувшись с
Статуэтки-обереги на любовь, деньги и счастье
Статуэтки-обереги на любовь, деньги и счастье
Дени Байсаров анонсировал секретную вечеринку в Москве с входными билетами по 15 тысяч рублей
Дени Байсаров анонсировал секретную вечеринку в Москве с входными
Депутаты Заксобрания приняли закон о ежегодной индексации социальных выплат
Депутаты Заксобрания приняли закон о ежегодной индексации социальных
В год спорта на улице Лермонтова в Иркутске установили две спортивные площадки
В год спорта на улице Лермонтова в Иркутске установили две спортивные
Британский врач раскрыл, как большие ягодицы способны продлить жизнь
Британский врач раскрыл, как большие ягодицы способны продлить жизнь
Microsoft представила планы по развитию Age of Empires IV
Microsoft представила планы по развитию Age of Empires IV
Предсказания на 2022 год
Предсказания на 2022 год
Новые функции в приложении Xbox на смартфонах
Новые функции в приложении Xbox на смартфонах
Новый трейлер ELEX II рассказывает о пяти фракциях в игре
Новый трейлер ELEX II рассказывает о пяти фракциях в игре

Топ на сегодня

Ваш Знак Урана при рождении: как он влияет на нашу интуицию, скрытые способности и таланты
Ваш Знак Урана при рождении: как он влияет на нашу интуицию, скрытые
Павел Прилучный принял участие в эротических съемках
Павел Прилучный принял участие в эротических съемках
Михайлов день 21 ноября 2021 года
Михайлов день 21 ноября 2021 года
Стиль зумеров и тиктокеров: образ няши, платья и маникюр — как одевается Даня Милохин, главный гендерный бунтарь тиктока
Стиль зумеров и тиктокеров: образ няши, платья и маникюр — как
Лунный день сегодня 17 ноября 2021 года
Лунный день сегодня 17 ноября 2021 года

Еще по теме

Водитель насмерть сбил двоих мужчин в Челябинской области
Mitsubishi разработала лимитированную версию внедорожника Pajero Sport для РФ
Mitsubishi приступила к продажам удешевленного внедорожника Mitsubishi Pajero Sport
В результате ДТП с трамваем в Петербурге пострадал ребенок