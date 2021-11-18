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В Швейцарии археологи исследуют место битвы между римлянами и ретами

В Швейцарии археологи исследуют место битвы между римлянами и ретами

Археологическая служба швейцарского кантона Граубюнден проводит исследования места битвы между римскими легионерами и воинами альпийского народа ретов, произошедшей в 15 году до н. э. в ущелье Крап-Сес в Оберхальбштайнских Альпах, в окрестностях современной деревни Тифенкастель. Значимость находок, сделанных здесь в последние годы, побудила археологическую службу начать пятилетний проект по исследованию места сражения, после завершения которого последует масштабная выставка находок.

Недавно археологи рассказали о завершении реставрации найденного в этих местах в 2019 году римского кинжала, богато украшенного инкрустациями из серебра и латуни. По крестообразной форме рукоятки кинжал датирован примерно 50 годом до н. э. Это очень редкий тип кинжалов: ученым известно всего четыре экземпляра.

Нашел кинжал в мае 2019 года археолог-любитель Лукас Шмид, сотрудничающий с Археологической службой Граубюндена. Рядом с мечом обнаружился гладиус — короткий меч, служивший стандартным оружием римских легионеров. После того как Шмид сообщил о своих находках, археологическая служба организовала планомерные раскопки в этом месте. Работы велись в сентябре нынешнего года. Всего за месяц команда обнаружила сотни военных артефактов, в том числе гвозди солдатских сапог, монеты, фрагменты щитов, свинцовые снаряды для пращей и наконечники копий.

«Интересны не только отдельные выдающиеся объекты, такие как этот кинжал (pugio), но и большое количество и состав найденных объектов», — говорит участник исследования Петер-Эндрю Шварц из Базельского университета. Снаряды для пращей помечены буквами, указывающими, в каком легионе римской армии они были изготовлены. Помимо оружия римского происхождения, по словам Шварца, археологи также обнаружили фрагменты мечей, части щитов и наконечники копий, которые принадлежали противникам римлян — ретам.

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По материалам: polit.ru

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