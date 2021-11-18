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В Железногорске-Илимском пьяный мужчина пытался убить бывшую жену и ее мать

Следователи Нижнеилимского района возбудили уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя по части 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство двух лиц». По версии следствия, вечером 16 ноября в подъезде одного из домов 7 квартала в Железногорске-Илимском пьяный мужчина избил бывшую жену и ее мать металлической трубой. Женщины пришли, чтобы забрать личные вещи.

На шум в подъезде обратили внимание соседи. Потерпевших доставили в больницу с переломами и другими травмами. Подозреваемого задержали и поместили в изолятор временного содержания.

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По материалам: irk

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