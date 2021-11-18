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Вера Брежнева рассказала о браке с Константином Меладзе: "Мы нормальная семья"

Вера Брежнева рассказала о браке с Константином Меладзе: "Мы нормальная семья"

На украинском YouTube-канале "ЖВЛ" вышло интервью 39-летней певицы Веры Брежневой. В беседе с журналисткой звезда затронула и тему, которая всегда вызывает повышенный интерес публики, — Вера прокомментировала ее семейную жизнь с 58-летним Константином Меладзе.

Живем, творим, никого не трогаем, но стоит нашим фамилиям где-то появиться!.. Нам не всегда нравится, когда наши фамилии используются. Одно дело, когда во благо, когда что-то позитивное, но когда в каком-то другом ключе — конечно, это уже надоело,

— пожаловалась Вера, намекая на то, что многие до сих пор негативно относятся к тому, что Меладзе ушел к Брежневой от жены, с которой прожил в браке 20 лет.


Константин Меладзе и Вера Брежнева

При этом Вера отметила, что их семейная жизнь ничем не отличается от жизни обычных людей.

Мы нормальные люди, нормальная семья. Мы живем: ходим за продуктами, ходим в кафе, рестораны, ездим отдыхать. Иногда мы не можем себе позволить открытого проявления чувств на публике,

— сказала Вера, отметив, что как минимум два раза в год они обязательно отдыхают вместе — на новогодние каникулы и летом.


Брежнева уверена, что долгая совместная жизнь совсем не повод отказываться от романтики.

Романтика необходима! Задача пары — сохранить флер конфетно-букетно-цветочного периода на всю длительность отношений, тогда эти отношения "с ветром", с привкусом сладости,

— посоветовала певица.


Вера также призналась, что период карантина не стал для нее проблемой.

Я вернула все свои навыки — готовки и всего остального — и я так себя хорошо почувствовала, поняла, что мне этого не хватало. Полезно вот так "заземляться",

— поделилась Вера.


Брежнева также рассказала о близких отношениях с сестрами и мамой.

У нас есть чат, где есть мои сестры и мама. И нет ни одного дня, чтобы там не было сообщений,

— призналась звезда.

Затронула Вера и тему воспитания детей. Напомним, что у нее есть две дочери: 20-летняя Соня (отцом девочки является Виталий Войченко) и 11-летняя Сара (ее Вера родила от Михаила Кипермана).

С Соней я была чрезмерно строга, потому что и меня папа воспитывал в строгости, и я так привыкла. С Сарой я уже не допускала таких ошибок,

— с улыбкой отметила Вера.



Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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