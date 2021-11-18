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«Верхнечонскнефтегаз» высадил 250 тысяч сосен в Усть-Илимском районе

«Верхнечонскнефтегаз» высадил 250 тысяч сосен в Усть-Илимском районе

Компания «Верхнечонскнефтегаз» (входит в нефтегазодобывающий комплекс НК «Роснефть») высадила в вегетативный сезон 2021 года более 250 тысяч саженцев сосны в Усть-Илимском районе на общей площади 109 гектаров. В питомнике саженцы выращивали два года для формирования корневой системы, обеспечивающей высокую приживаемость в условиях севера области. В Иркутской области хвойные формации занимают около 80% общей площади лесных массивов. Молодые сосны будут способствовать восстановлению тайги в регионе, пострадавшем от природных пожаров минувшим летом.

Забота об окружающей среде – неотъемлемая часть корпоративной культуры и социальной политики НК «Роснефть». В Компании реализуется ряд комплексных программ по сохранению и восстановлению природных ресурсов. «Роснефть» привержена 17 целям устойчивого развития ООН. Среди них – «Сохранение экосистем суши». В Восточной Сибири «Роснефть» реализует масштабную программу по лесовосстановлению.

«Верхнечонскнефтегаз» на постоянной основе реализует ряд комплексных экологических программ. Работники предприятия принимают участие в общегородских субботниках, высаживают зеленые насаждения. В этом году волонтеры ВЧНГ украсили территорию Иркутской областной детской туберкулезной больницы многолетними цветами, привели в порядок берег Чергугеевского залива, убрали мусор на территории Теплых озер в Иркутске. «Верхнечонскнефтегаз» принимал активное участие в мероприятиях, направленных на профилактику и ликвидацию лесных пожаров на севере региона.


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По материалам: irk

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