Виктория Толстоганова в шоке, что ей запрещают сниматься в сексуальных сценах

Эротическую сцену с актрисой Викторией Толстогановой раскритиковали зрители. Премьера сериала «Чиновница» на платформе KION не обошлась без скандалов. Вот только обсуждения вызвал не сюжет, рассказывающий о деятельности государственной служащей, замешанной в коррупции. Поклонников и журналистов заинтересовала открывающая постельная сцена с участием Виктории Толстогановой и Максима Виторгана. «Прочла тут в Telegram-канале «Закулиска», что секс с 49-летней Толстогановой не следовало снимать. Ну, что за наглость?! По поводу того, что переснимали эту сцену по моей просьбе. Это все ложь! Никто не дал на это деньги. Мы с Максимом с удовольствием бы пересняли. Дело в том, что эта сцена снималась в самый первый день. Конечно, мы с Максимом давно знакомы, но это не означает, что мы были готовы. И дело не только в достоверности. Мне нужно было понимать, какая у меня героиня, а тут сразу постельная сцена!» — рассказала актриса.Виктория Толстоганова и Максим Виторган Виктория подчеркнула, что съемки данного эпизода никак не повлияли на ее отношения с Максимом Виторганом. Более того, артисты продолжают сотрудничать. «Мы теперь с Максимом всегда снимаемся вместе. Вот сейчас выходит сериал «В Бореньке чего-то нет». Там мы тоже играем вместе. Я в этом сериале очень влюблена в Максима», — поделилась Толстоганова в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Стоит отметить, что в последние годы актриса очень много снимается в сериалах. Звезда выбирает максимально необычные амплуа, что помогает ей раскрыться перед зрителями с совершенно новой стороны. Творческая смелость Толстогановой радует и режиссеров, ведь актриса всегда готова к экспериментам.