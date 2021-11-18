Владимир Кехман рассказал о финансовых трудностях и будущем репертуаре МХАТа им. Горького

Вадим Карасев

Владимир Кехман, который недавно был назначен гендиректором МХАТа им. Горького, дал интервью "Российской газете", в котором рассказал о финансовых трудностях театра.

У нас сейчас нет денег для художественного руководителя — прошлая команда разорила театр. Мы думаем, как 22-го заплатить аванс. На счетах нет денег, чтобы заплатить коллективу (395 человек!) за ноябрь — декабрь. Я уволил пять человек — менеджеров, которые пришли с Бояковым и получали огромные деньги. До конца сезона будет уволено еще 40 человек, потому что заканчиваются контракты. Пока это все. У нас нет задачи искать главного режиссера или худрука,

— рассказал Кехман.





Владимир Кехман

Он также добавил, что есть планы провести капитальный ремонт в театре, на который, по его оценке, может уйти порядка семи миллиардов рублей.

Буду встречаться с главным архитектором Москвы и архитектором Сергеем Чобаном — моим товарищем. Он обожает это здание — это шик брежневского модерна. Мы можем превратить его в шедевр,

— отметил Кехман.

Новый гендиректор театра в ходе беседы с журналистом также выразил надежду на то, что поддержку театру окажут Министерство культуры, Министерство финансов, аппарат правительства и администрации президента.

Зашел разговор, конечно, и о репертуарной политике театра и творческих планах. Напомним, что недавно Кехман уже убрал из репертуара нашумевший спектакль "Чудесный грузин" с Ольгой Бузовой.

Публике сегодня нужна красота. Весь этот минимализм, голые, переодетые мужчины, женщины не нужны никому. Для меня загадка, как в Москве это продается. У нас будут идти спектакли большого стиля, ведь здесь уникальный коллектив академического мхатовского стиля, который сохранился благодаря Татьяне Васильевне Дорониной,

— пообещал Кехман.





Владимир Кехман с женой Идой

Татьяна Доронина возглавила МХАТ им. М. Горького еще в 1987 году после исторического раскола МХАТа и принимала активное участие в жизни театра вплоть до недавнего времени, когда художественным руководителем МХАТа им. М. Горького стал Эдуард Бояков. Он фактически отстранил Доронину от управления и принятия каких-либо решений в созданном ею театре. Владимир Кехман уже наладил контакт с Дорониной и планирует снова привлечь ее к работе. Так, он признался, что уже посоветовался с Дорониной по ряду вопросов касательно репертуара и хозяйственной части.

Надя Бесчетникова