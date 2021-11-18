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Внучка Александра Маслякова удивила взрослым видом

Внучка Александра Маслякова удивила взрослым видом
15-летняя внучка Александра Маслякова, Таисия  стала ведущей программы «Детский КВН». Девушка уже имеет свою страницу в Instagram, где и поделилась свежими фото. В конце октября этого года на Первом канале состоялась премьера программы «Детский КВН», ведущими которой стали 15-летняя внучка Александра Маслякова Таисия и капитан команды КВН Высшей лиги «МегА» Степан Лукин.
Таисия Маслякова КВН — без сомнения, семейное предприятие Масляковых. Его бессменный ведущий и президент — Александр Васильевич Масляков, режиссёр программы — Светлана Маслякова, их сын Александр — ведущий Премьер-лиги, невестка Ангелина занимает пост директора Дома КВН. Ничего удивительного, что и внучку Таисию с раннего детства водили почти на все игры. И сейчас 15-летняя Таисия — полноценный член семейной империи.
Таисия Маслякова Таисия с трёх лет привыкла выступать с «Непоседами», а в студии этой группы дети проходят очень солидную подготовку: их учат не только танцевать и петь, но и держаться перед камерами, вести себя на сцене, не теряться перед полным залом. У Таисии есть аккаунт в Instagram и других соцсетях, но там нет новостей о КВН. Девушка предпочитает делиться снимками из своих путешествий, правда, новые фото она публикует там довольно редко. Но на днях наследница Маслякова все же поделилась  новыми снимками, которые сделаны в Дубае. На фото Таисия предстала в летящем платье длины макси с леопардовым принтом.
Таисия Маслякова «Ты такая красивая», «Какая леди. Девушка, вы просто космос», «Шикарная», «Интересная», — отзываются в комментариях поклонники Таисии. Однако некоторые пользователи сочли, что Таисия выглядит гораздо старше своих 15 лет. «Для тридцати лет неплохо выглядишь», «Взрослая, симпатичная, ухоженная женщина. Зачем добавлять себе возраст искусственно?Детка, твои 35 обязательно наступят, не приближай», «Хорошенькая, но выглядеть в 15 на 30 ни есть хорошо», «35 лет не меньше», «Ей что тридцатник?😮»,- комментирует публика на странице Таисии в Instagram.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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