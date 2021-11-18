Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Высокие цены на жилье в Великобритании – не препятствие


Стать владельцем дома в Англии мечтают многие иностранцы, включая россиян, украинцев, казахов. Великобритания относится к наиболее престижным странам мира с высокоразвитой экономикой, множеством научных, культурных центров, исторических достопримечательностей. Это многогранная страна – современная, сельская, королевская, историческая, богатая. Поэтому цены на жилье в Великобритании высокие, если сравнивать с другими странами мира. Выбор объектов недвижимости здесь огромен. Можно найти квартиры в домах исторической эпохи, в современных новостройках, в обычных сдвоенных домах. По стилистике, дизайну, размерам, количеству спален выбор огромен и максимально разнообразен.

Особенности рынка недвижимости Англии

Разнообразие выбора, разброс цен на жилые объекты требует от покупателей ориентироваться в таких вопросах или заручаться поддержкой опытных экспертов, способных сэкономить их время, и подобрать оптимальные варианты в каждом конкретном случае.

В настоящее время существенного ценового разрыва между западной и южной частью страны не наблюдается. Большая часть городов, расположенных в северной части Великобритании, процветают также, как и на юге. Стоимость домов, расположенных в Шотландии, Северной Ирландии, других землях сравнительно низкая, причем цены падают примерно на 20% в некоторых графствах.

Южная часть Англии отличается в этом плане – цены постоянно растут, поэтому вложение средств в покупку домов здесь является выгодными инвестициями, сделки купли/продажи заключаются максимально активно.

Можно приобрести самое различное по комфорту, размерам, видам жилье по сравнительно невысокой стоимости:

  • роскошные особняки;
  • комфортные квартиры;
  • стильные бунгало;
  • перестроенные фермерские дома.

В любом случае в столице купить дешевые квадратные метры не получится независимо от района. Лондон – крупный мировой экономический, финансовый центр, в который стекаются огромные финансовые потоки. Здесь расположены исторические и культурные ценности, ознакомиться с которыми в столицу Британии ежегодно приезжает миллионы туристов, влюбляющихся в эту страну, и мечтающих здесь поселиться хотя бы на некоторое время.

Стоимость аренды и покупки жилья в этом мегаполисе заоблачная, и, естественно, выше, чем в других городах этого государства.

Самыми престижными районами являются центральные части столицы:

  • Knightsbridge;
  • Westminster;
  • Chelsea;
  • Kensington и др.

В этих районах селятся богатые иностранцы, для которых важен комфорт, красивые виды из окон, близость культурных, развлекательных заведений, исторических объектов, финансовых учреждений.

Больше информации о вариантах недвижимости и ценах на нее можно узнать на сайте компании Noble London. Обращайтесь к опытным специалистам рынка недвижимости Англии, чтобы подобрать лучший вариант по выгодной цене.

# Недвижимость

Последние новости

В ХМАО проходит VII Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
В ХМАО проходит VII Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
Минпросвещения России проводит ежегодную Всероссийскую олимпиаду «Эколята – молодые защитники природы 2021»
Минпросвещения России проводит ежегодную Всероссийскую олимпиаду
Вера Брежнева рассказала о браке с Константином Меладзе: "Мы нормальная семья"
Вера Брежнева рассказала о браке с Константином Меладзе: "Мы
"Молодую Гвардию" возглавил Антон Демидов
"Молодую Гвардию" возглавил Антон Демидов
Высокие цены на жилье в Великобритании – не препятствие
Высокие цены на жилье в Великобритании – не препятствие
Квест-комната: почему такое развлечение сегодня популярно
Квест-комната: почему такое развлечение сегодня популярно
Лариса Долина рассказала о сексе с известным певцом
Лариса Долина рассказала о сексе с известным певцом
Маша Распутина призналась, почему обиделась на Андрея Малахова
Маша Распутина призналась, почему обиделась на Андрея Малахова
Анастасия Стоцкая поделилась фото подросших детей
Анастасия Стоцкая поделилась фото подросших детей
Агата Муцениеце хотела бы вернуться к Павлу Прилучному
Агата Муцениеце хотела бы вернуться к Павлу Прилучному
Внучка Александра Маслякова удивила взрослым видом
Внучка Александра Маслякова удивила взрослым видом
Фото счастливой и здоровой Анастасии Заворотнюк опубликовал Стас Садальский
Фото счастливой и здоровой Анастасии Заворотнюк опубликовал Стас

Топ на сегодня

Стиль зумеров и тиктокеров: образ няши, платья и маникюр — как одевается Даня Милохин, главный гендерный бунтарь тиктока
Стиль зумеров и тиктокеров: образ няши, платья и маникюр — как
В школы Нижегородской области поступили 137 новых школьных автобусов
В школы Нижегородской области поступили 137 новых школьных автобусов
Браузер Brave интегрировал криптовалютный кошелек собственной разработки
Браузер Brave интегрировал криптовалютный кошелек собственной
Дмитрий Тарасов рассказал о сексе после родов
Дмитрий Тарасов рассказал о сексе после родов
Более четверти российских компаний хотят полностью отказаться от удаленки в будущем
Более четверти российских компаний хотят полностью отказаться от

Еще по теме

Во сколько обойдется квартира в новостройке в Казахстане
Fitch ухудшило прогноз по сектору недвижимости Великобритании из-за Brexit
Стоимость квартир во Владимире: вторичное жилье всем по карману!
Квартиры в Сочи: какова цена мечты?