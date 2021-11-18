Высокие цены на жилье в Великобритании – не препятствие

Роман Иванов





Стать владельцем дома в Англии мечтают многие иностранцы, включая россиян, украинцев, казахов. Великобритания относится к наиболее престижным странам мира с высокоразвитой экономикой, множеством научных, культурных центров, исторических достопримечательностей. Это многогранная страна – современная, сельская, королевская, историческая, богатая. Поэтому цены на жилье в Великобритании высокие, если сравнивать с другими странами мира. Выбор объектов недвижимости здесь огромен. Можно найти квартиры в домах исторической эпохи, в современных новостройках, в обычных сдвоенных домах. По стилистике, дизайну, размерам, количеству спален выбор огромен и максимально разнообразен.

Особенности рынка недвижимости Англии

Разнообразие выбора, разброс цен на жилые объекты требует от покупателей ориентироваться в таких вопросах или заручаться поддержкой опытных экспертов, способных сэкономить их время, и подобрать оптимальные варианты в каждом конкретном случае.

В настоящее время существенного ценового разрыва между западной и южной частью страны не наблюдается. Большая часть городов, расположенных в северной части Великобритании, процветают также, как и на юге. Стоимость домов, расположенных в Шотландии, Северной Ирландии, других землях сравнительно низкая, причем цены падают примерно на 20% в некоторых графствах.

Южная часть Англии отличается в этом плане – цены постоянно растут, поэтому вложение средств в покупку домов здесь является выгодными инвестициями, сделки купли/продажи заключаются максимально активно.

Можно приобрести самое различное по комфорту, размерам, видам жилье по сравнительно невысокой стоимости:

роскошные особняки;

комфортные квартиры;

стильные бунгало;

перестроенные фермерские дома.

В любом случае в столице купить дешевые квадратные метры не получится независимо от района. Лондон – крупный мировой экономический, финансовый центр, в который стекаются огромные финансовые потоки. Здесь расположены исторические и культурные ценности, ознакомиться с которыми в столицу Британии ежегодно приезжает миллионы туристов, влюбляющихся в эту страну, и мечтающих здесь поселиться хотя бы на некоторое время.

Стоимость аренды и покупки жилья в этом мегаполисе заоблачная, и, естественно, выше, чем в других городах этого государства.

Самыми престижными районами являются центральные части столицы:

Knightsbridge;

Westminster;

Chelsea;

Kensington и др.

В этих районах селятся богатые иностранцы, для которых важен комфорт, красивые виды из окон, близость культурных, развлекательных заведений, исторических объектов, финансовых учреждений.

Больше информации о вариантах недвижимости и ценах на нее можно узнать на сайте компании Noble London. Обращайтесь к опытным специалистам рынка недвижимости Англии, чтобы подобрать лучший вариант по выгодной цене.