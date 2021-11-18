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За сексуальное насилие над дочерью в течение девяти лет перед судом предстанет житель Боханского района

В Боханском районе перед судом предстал местный житель, девять лет совершавший преступления сексуального характера в отношении дочери. Он обвиняется в совершении 39 эпизодов преступлений, предусмотренных статьей 131 УК РФ «Изнасилование» и статьей 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера», сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

В ходе предварительного следствия установлено, что в одном из сел Боханского района на протяжении девяти лет, начиная с 2011 года, мужчина совершал с дочерью 2000 года рождения половые сношения и иные действия сексуального характера. Насилие сопровождалось угрозами и применением физической силы. Кроме того, мужчина угрожал дочери расправой в отношении матери и младшей сестры, если она расскажет о происходящем.

Преступная деятельность обвиняемого была пресечена в ноябре прошлого года, после того как супруга узнала обо всём и написала заявление в полицию. Следователи СК собрали все доказательства причастности мужчины к указанным преступлениям.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд. Подсудимому грозит до 20 лет лишения свободы.

# Актуальные новости
По материалам: irk

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